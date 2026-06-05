Mundial2026: FIFA proíbe entrada nos estádios com garrafas de água reutilizáveis

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A FIFA anunciou, a uma semana do início do Mundial2026, que os adeptos não poderão levar garrafas de água reutilizáveis para os 16 estádios do torneio na América do Norte, incluindo alguns sem espaços à sombra.



Gianni Infantino aborda a situação das jogadoras iranianas na FIFA Foto AP/Alessandra Tarantino, Arquivo)

Num comunicado divulgado na quinta-feira, o organismo máximo do futebol mundial afirmou que a decisão de proibir as garrafas - que poderiam ser atiradas - visava "prevenir riscos e lesões para jogadores e espetadores".

"A FIFA está empenhada em proteger a saúde e a segurança de todos os jogadores, árbitros, adeptos, voluntários e funcionários", declarou.

A FIFA afirmou que alguns dos 16 estádios já tinham proibido os adeptos de levarem garrafas de água, pelo que a política se aplicaria a todos eles.

O diretor executivo da Força-Tarefa da Casa Branca para o Mundial, Andrew Giuliani, disse na quinta-feira que as conversações com a FIFA sobre a decisão estão em curso.

"Certamente, entendemos que os adeptos com garrafas --- se houver algo congelado lá, podem atirá-las, usá-las como arma", disse Giuliani a um grupo de repórteres, na quinta-feira, num evento de abertura do Mundial em Miami.

"Isso é algo que, francamente, ainda estamos a discutir com a FIFA. Eles fizeram o anúncio ontem [quarta-feira], por isso não quero comentar sobre isso ainda", acrescentou.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, também esteve no evento em Miami Beach na noite de quinta-feira, mas não respondeu às perguntas dos jornalistas.

As regras da FIFA para os estádios permitiam aos adeptos levar garrafas transparentes e reutilizáveis com capacidade de até um litro.

A atualização mais recente do "Código de Conduta nos Estádios", datada de terça-feira, refere que ,"para que não restem dúvidas, as garrafas de água reutilizáveis não podem ser levadas para o estádio".

Um grupo de adeptos ingleses criticou na quinta-feira a mudança.

"Naturalmente, o primeiro pensamento dos adeptos é que esta é apenas mais uma forma de angariar dinheiro", disse o grupo de adeptos Free Lions, em comunicado.

A água, os refrigerantes e os sumos vendidos nos estádios do Mundial serão fornecidos exclusivamente pela Coca-Cola, patrocinadora de longa data da FIFA.

"Em todas as nossas discussões", disse o grupo de adeptos de Inglaterra, "a disponibilidade de água gratuita nos estádios foi um ponto crucial e a FIFA garantiu-nos que isso iria acontecer".

Portugal vai disputar o Grupo K do Mundial2026 e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 (18:00 de Lisboa).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).