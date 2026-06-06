Portugal vence o Chile no primeiro ensaio para o Mundial'2026

A Seleção Nacional levou este sábado a melhor sobre o Chile, por 2-1, no primeiro de dois ensaios antes do Campeonato do Mundo de 2026, que arranca já na próxima quinta-feira nos Estados Unidos, Canadá e México.



Gonçalo Guedes (à direita) e Diogo Dalot celebram o golo Lusa

Portugal entrou a todo o gás , a criar oportunidades, mas a verdade é que o primeiro golo só chegou aos 58 minutos, por intermédio de Gonçalo Guedes, que substituiu Cristiano Ronaldo. O avançado da Real Sociedad recebeu um passe de belo efeito de Rúben Neves e, na cara do guarda-redes chileno, não se fez rogado.

Antes do intervalo, Rafael Leão envolveu-se numa altercação com Iván Román e, após uma acesa troca de empurrões, acabaram ambos por ser expulsos. O avançado do Milan deverá falhar o jogo com a Nigéria, na próxima quarta-feira, devendo estar assim apto para o primeiro encontro da fase de grupos do Mundial, diante do Congo.

Voltando ao Jamor, no segundo tempo Portugal baixou de produção, mas mesmo assim chegou aos 2-0, com um golo de Bruno Fernandes, aos 75 minutos.

Já nos descontos, quando tudo levava a crer que a história deste particular estava mais do que escrita, Lucas Cepeda reduziu para os sul-americanos com um remate rasteiro de fora da área, trazendo alguma justiça ao resultado, em função do que aconteceu na segunda metade do encontro.

O segundo e último jogo de preparação de Portugal, com a Nigéria, na próxima quarta-feira, será realizado em Leiria, às 18 horas.

Portugal - Chile, 2-1

Ao intervalo: 0-0

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1-0, Gonçalo Guedes, 58 minutos

2-0, Bruno Fernandes, 75

2-1, Lucas Cepeda, 90+2

Equipas

Portugal: José Sá (Rui Silva, 46), Nélson Semedo (Diogo Dalot, 46), Rúben Dias (Tomás Araújo, 87), Renato Veiga (Gonçalo Inácio), João Cancelo, Samu Costa (Rúben Neves, 46), Bernardo Silva (Pedro Neto, 46), Bruno Fernandes, Francisco Conceição (João Félix, 76), Rafael Leão e Cristiano Ronaldo (Gonçalo Guedes, 46).

(Suplentes: Diogo Costa, Rui Silva, Ricardo Velho, Tomás Araújo, Nuno Mendes, Diogo Dalot, Gonçalo Inácio, Rúben Neves, Vitinha, João Neves, João Félix, Francisco Trincão, Pedro Neto, Gonçalo Ramos e Gonçalo Guedes).

Selecionador: Roberto Martínez.

Chile: Vigouroux, Faúndez (Sierralta, 46), Román, Maripán, Suazo, Arce (Echeverría, 67), Pizarro (Morales, 80), Loyola (Hormazábal, 80), Gutiérrez (Cepeda, 67), Osorio (Reichmuth, 80) e Tapia (Méndez, 80).

(Suplentes: Gillier, Cortés, Hormazábal, Lichnovsky, Ulloa, Méndez, Sierralta, Echeverría, Sepúlveda, Millán, Reichmuth, Montes, Morales e Cepeda).

Selecionador: Nicolás Córdova