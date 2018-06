Advogado critica considerações genéricas feitas pelo juiz de instrução do Barreiro para colocar todos os 23 arguidos na cadeia



É com duras críticas à actuação do Ministério Público e do juiz de instrução do Barreiro que um dos 23 presos preventivamente no caso das agressões na Academia do Sporting recorreu da medida de coação. A defesa contesta as apreciações genéricas feitas pelo juiz para decretar a prisão preventiva, considerando que o juiz de intrução deveria ter peneirado "por entre a confusão mediaticamente alimentada" os comportamentos individuais de cada arguidos.



No caso de Afonso Ferreira, 19 anos, um dos mais novos membros da Juve Leo detidos nos acontecimentos de Alcochete, no recurso apresentado no Tribunal da Relação de Lisboa, o seu advogado considerou que "parece ter havido um esforço de consideração automático dos factos existentes, acabando por aplicar a mesma medida a uma miríade de diferentes situações".

Recordando que Afonso Ferreira, alem da idade, é primário e se encontra a frequentar o 1º ano do curso de Gestão, o advogado Miguel Matias criticou ainda a argumentação "conjuntural e alegórica" do juiz Carlos Delca para fundamentar a prisão preventiva. "Pese embora o processo de apuramento de alegadas responsabilidades do arguido estar condicionado por um quadro de consideração, a verdade é que este não poderá ser utilizado como bode expiatório, em julgamento público, para uma situação que tem outros culpados e intervenientes", acrescentou Miguel Matias, pedindo a revogação da prisão preventiva de Afonso Ferreira



Carlos Delca, recorde-se, declarou ainda no despacho de Maio não ter conhecimento de "actos da mesma espécie" praticados por adeptos para com atletas e jogadores do seu próprio clube. "Ainda nos recordamos dos ‘cromos da bola’, que coleccionávamos, das fotos dos jogadores que tínhamos, dos autógrafos que pedíamos e guardávamos, ciosos dos nossos tesouros". Por isso, continuou, "aquilo a que assistimos", em Alcochete, " é a perversão do desporto, a utilização dos atletas para os adeptos se sentirem campeões e , quando tal não é atingido, castigam os jogadores".



Miguel Matias respondeu no recurso: "Todas estas considerações, ainda que certamente válidas numa óptica pedagógica que sempre poderá caber a qum qualquer tribunal, não podem colher para efeitos de preenchimento de uma determinada medida de coação". O advogado referiu ainda que, ao cotnrário do que escreveu o juiz, este tipo de situações não é inédito, recordando casos semelhantes no Vitória de Guimarães e também no SL Benfica.



Para Miguel Matias, não estão preenchidos nenhum dos pressupostos para a aplicação da prisão preventiva ao seu cliente: nem perigo de fuga, uma vez que o jovem tem morada identificada, é estudante e não houve preparativos para qualquer fuga; nem de continuação da actividade criminosa, já que, segundo o advogado, tratou-se de um incidente isolado; nem de alarme social, porque o tribunal confundiu alarme social, na comunidade, com "alarme mediático"