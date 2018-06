O juiz que decretou esta quinta-feira a providência cautelar para impedir a realização de uma Assebleia Geral do Sporting, convocada pela comissão transitória, para dia 17 foi claro ao determinar " suspensão imediata das Assembleias Gerais do Sporting Clube de Portugal convocadas pela "Comissão Transitória da Mesa da Assembleia Geral" para o dia 17 de Junho de 2018 e para o dia 21 de Julho de 2018, ambas a decorrer nas instalações do Pavilhão João Rocha, sito na Rua Francisco Stromp, em Lisboa", de acordo com o texto da decisão.

Segundo o documento, o magistrado judicial que aceitou o pedido de Jaime Marta Soares, deixa uma ameça ao membros da comissão: "Mais ordeno a intimação de todos os requeridos SPORTING CLUBE DE PORTUGAL, ELSA TIAGO JUDAS, BERNARDO TRINDADE BARROS e YASSIN NADIR NOBRE a não realizar as Assembleias Gerais referidas na alínea anterior, sob pena de incorrerem na pena aplicável ao crime de desobediência qualificada por infringirem a providência cautelar decretada"



No que diz respeito à "comissão transitória" liderada pela advogada Elsa Judas, o tribunal considerou que "ainda que se verificasse esse vazio absoluto de poder decorrente do abandono completo de funções por parte de todos os membros da Mesa da Assembleia Geral e do seu Presidente, em obediência ao principio da separação de poderes entre o órgão executivo do Clube e o órgão representativo dos sócios, nos termos acima expostos, a única deliberação admissível de um órgão transitório que assumisse temporariamente as funções da Mesa da Assembleia Geral e da sua Presidência, seria a convocação com carácter urgente de uma Assembleia Geral eleitoral extraordinária para eleição desses mesmos órgãos sociais, para que o equilíbrio institucional dos órgãos sociais do Clube voltasse a estar restabelecido". Isto porque, mesmo com um pedido de demissão dos elementos da Assembleia Geral, estes mantêm-se em funções até novas eleições.



"Em conclusão, a nomeação da Comissão Transitória da Mesa da Assembleia Geral foi ilegal, sendo esse órgão inexistente à luz dos Estatutos do Clube, mantendo-se em funções a Mesa da Assembleia Geral e o respectivo Presidente eleitos pelos sócios, sendo esses órgãos sociais ocupados pelas pessoas identificadas no ponto 5 dos factos indiciariamente provados", refere ainda a decisão.

O juiz do Juízo Local Cível de Lisboa que, esta quinta-feira, decretou uma providência cautelar, que proibiu a realização de duas Assembleias Gerais do Sporting convocadas pela "comissão transitória", considerou que este órgão criado pelo conselho directivo é "manifestamente ilegal" à luz dos estatutos."A nomeação pelo próprio Conselho Directivo de um órgão não previsto nos Estatutos do Clube, que vise substituir a Mesa da Assembleia Geral e o seu Presidente, assumindo totalmente as suas funções e a sua competência, viola de forma manifesta a separação de poderes que deve existir no seio de uma associação como o aqui 1o requerido, entre o órgão executivo (Conselho Directivo) e o órgão representativo dos associados (Assembleia Geral), do qual dimana o poder e legitimidade do primeiro", refere p magistrado judicial na decisão, a que a SÁBADO teve acesso.