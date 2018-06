O Conselho Diretivo do Sporting fez esta quarta-feira um apelo aos Núcleos "para que não se deixem influenciar" por o que diz ser uma "manobra política" de Bruno Mascarenhas "que visa apenas desestabilizar e aumentar o ruído em torno do Sporting". Em causa estão mensagens que o comunicado reproduz, indica o Record O Conselho Directivo do Sporting Clube de Portugal tomou conhecimento de mensagens que o ex-membro do CD, Bruno Mascarenhas, enviou, a todos, ou a quase todos, os presidentes de Núcleos das capitais de Distrito (imagem em baixo) a apelar a uma ‘revolta’, tentando forçar a realização de uma Assembleia Geral no dia 23, a qual foi liminarmente indeferida pelo Tribunal Administrativo.O Conselho Directivo do Sporting CP lamenta este tipo de atitudes que em nada salvaguardam os superiores interesses do Clube e apela aos Núcleos para que não se deixem influenciar por mais esta manobra política que visa apenas desestabilizar e aumentar o ruído em torno do Sporting CP