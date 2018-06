Depois do FC Porto ter anunciado que não iria tirar partido de eventuais rescisões de contrato no Sporting, os leões parecem estar à beira de quebra o 'pacto de não agressão' entre os dois clubes com a tentativa de contratar o jogador de hóquei dos dragões, Hélder Nunes.Fonte portista confirmou a Record que Pinto da Costa ligou a Bruno de Carvalho a pedir explicações sobre os contactos, à revelia dos azuis e brancos, com Hélder Nunes, na tentativa do jogador rumar a Alvalade, mas Bruno de Carvalho garantiu ao presidente do FC Porto que ia travar o negócio. Se assim for, o FC Porto não irá levar a cabo qualquer tentativa de contratar Bruno Fernandes, 'alvo' que interessará aos dragões.