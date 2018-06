A deputada Tamara Pletnyova disse para as mulheres russas evitarem relações sexuais com homens estrangeiros durante o Mundial de Futebol organizado no país (que começa esta quinta-feira), uma vez que podem tornar-se mães de crianças bi-raciais que poderão ser vítimas de discriminação, segundo a mesma.

Pletnyova, presidente da Comissão Parlamentar para as Famílias, Mulheres e Crianças, proferiu esta declaração na quarta-feira durante uma entrevista com a estação de rádio Govorit Moskva, onde se discutiu as chamadas "Crianças dos Jogos Olímpicos". O termo pejorativo refere-se ao período em que Moscovo acolheu os Jogos Olímpicos de 1980, numa altura em que os métodos contraceptivos não eram acessíveis em todo o país. Na era soviética, o conceito era usado para descrever as crianças "não-caucasianas" concebidas durante a organização de eventos internacionais entre mulheres russas e homens de regiões como África, América Latina, etc. Segundo a política, muitas destas crianças sofreram discriminação devido à sua origem: "nós temos de procriar as nossas próprias crianças. Estas crianças [bi-raciais] sofrem e têm sofrido desde os tempos soviéticos", frisou Pletnyova.

"É completamente diferente se estas crianças tiverem uma raça diferente", continuou a deputada. "Não sou nacionalista, mas mesmo assim eu sei que as crianças sofrem. São abandonadas e ficam aqui com as mães", concluiu durante a entrevista.

Tamara Pletnyova, que também trabalha como deputada do KPRF Partido Comunista (opositor ao governo russo, mas que apoia o presidente Putin em questões importantes), mencionou também que os casamentos entre mulheres russas e estrangeiros muitas vezes acabam mal, embora garanta que gostava que os cidadãos russos se casassem com pessoas de qualquer nacionalidade.

Outro deputado, Alexander Sherin, disse à mesma estação de rádio que os russos deviam ter cuidado com as interacções com pessoas de outras culturas uma vez que estes podem trazer e circular substâncias ilegais durante a competição e "infectar" os russos.

A FIFA e o comité russo organizador do Mundial 2018 ainda não comentaram estas afirmações.