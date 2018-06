A Assembleia Geral do Sporting de dia 17 foi proibida pelo tribunal. De acordo com o Correio da Manhã foi deferida a providência cautelar interposta por Marta Soares.Bruno de Carvalho tinha convocado uma Assembleia Geral para que os sócios pudessem decidir o futuro do Sporting e do actual Conselho Diretivo, presidido por Bruno de Carvalho. A AG estava marcada para as 14h do próximo domingo, no Pavilhão João Rocha."Cabe aos sócios e apenas aos sócios do Sporting a missão de analisar, discutir, aprovar ou rejeitar as alterações estatutárias. Não é o Conselho Diretivo que impõe, não é uma imposição; é uma proposta e o Conselho Diretivo, como sempre, acatará a vontade maioritária dos sócios", tinha garantido Fernando Correia aos sócios, quando garantiu que aquela Assembleia Geral Ordinária se iria realizar.Em actualização