"As cartas até agora recebidas utilizaram todas a mesma minuta...", informa o presidente do Sporting que diz ainda que é uma "tristeza o que estão a fazer ao SCP".



O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, utilizou o Facebook para confirmar que o jogador Rúben Ribeiro tinha enviado a sua carta de rescisão, bastante semelhante à dos outros jogadores que já tinham rescindido com o clube.



"As cartas até agora recebidas utilizaram todas a mesma minuta...", escreve, num aparte, o presidente dos leões, que já disse que as rescisões não passam de uma estratégia por parte de vários agentes de enfraquecerem o Sporting. "Isto está numa loucura total. Vale tudo", diz ainda o dirigente que viu sete jogadores rescindirem nas últimas semanas.



"O que andam a prometer a estes atletas que estão a arruinar as suas carreiras?", questiona ainda Bruno de Carvalho que prometeu demitir-se do cargo e ir a eleições, caso os jogadores voltassem atrás nas rescisões e aceitassem continuar a jogar no clube, mesmo que este voltasse a ser eleito.



Bruno de Carvalho optou ainda por partilhar imagens de mensagens que trocou com Rúben Ribeiro "que não deixam qualquer dúvida de não existir justa causa de nada", diz o dirigente, rematando ainda: "Que tristeza o que estão a fazer ao SCP".



Na publicação feita nas redes sociais, o presidente do clube volta a partilhar as mensagens que terá trocado com os jogadores. Na primeira, surge uma mensagem enviada a Rúben Ribeiro depois do jogo entre Sporting e o FC Porto para a Taça de Portugal, jogo que os leões venceram nas grandes penalidades. Nessa mensagem, o presidente aparece a dizer: "Que grupo de trabalho de qualidade! Que gosto vos ver jogar assim. Saiem [sic] dos jogos cansados porque deram tudo!"



Na mesma mensagem é ainda possível ler Bruno de Carvalho a incentivar a equipa: "Respeitem e apoiem que [sic] gosta de vocês e vos apoia. E o que é apoiar? É dar 24h de cada dia a trabalhar para que possam ter sucesso". O presidente do clube disse ainda: "Eu disse-vos: vocês ganham tudo se quiserem" e ainda "saibam ser gratos a quem vos proporciona isto tudo pois em poucos lugares terão esta qualidade de trabalho".



Bruno de Carvalho pede ainda louros a si próprio, lembrando os jogadores: "Sim quero ganhar tudo, sim não quero que cometam erro nenhum, sim quero conquistar o mundo. Mas quem vos escolheu para conseguir isto tudo: Eu!".



A mensagem continua com o dirigente a assegurar: "Eu critico, criticarei, mas tomara a todos os atletas serem criticados por quem lhes dá tudo e apoia em tudo como eu!"



Ruben Ribeiro respondeu afirmando que "obviamente" iam ganhar e que as palavras do presidente "dão muito mais força para conseguir tudo aquilo" que ainda tinham para conquistar. "Com a nossa força com a sua força faremos uma só força para ganharmos e dedicarmos a todas as pessoas que amam está [sic] grande instituição que é a nossa família sportinguista".



Existe depois uma outra mensagem, horas após os ataques em Alcochete, em que Bruno de Carvalho pede desculpa pelo "acto criminoso" e garantindo que "todos os envolvidos serão severamente punidos".