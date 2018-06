A imortalidade é uma cena tramada, pelas infinitas quantidades de variantes para atingir esse estatuto. Por exemplo, há jogadores eternos e sem qualquer Mundial nas pernas, como Di Stéfano e Best. E há jogadores reconhecidos para todo o sempre e só com um Mundial, como Cruijff (1974). Há outros que exageram, como Beckenbauer: em cinco Mundiais, quatro finais (1966 e 1974, como jogador; 1986 e 1990, como seleccionador). No meio, uma série de artistas, uns com queda para a história nos Mundiais, como o alemão Klose (melhor marcador de sempre com 16 golos), outros nem por isso, como Ronaldo (e Messi, já agora).Os dois começam a aventura dos Mundiais em 2006. Se Ronaldo chega à meia-final, sempre como titular indiscutível, a grandeza de Messi ainda é intermitente. Daí que seja suplente. Seja como for, cada qual contabiliza um golo. O de Ronaldo ao Irão. O de Messi à Sérvia. Quatro anos depois, Ronaldo já aparece como capitão de Portugal numa forma assim-assim: em quatro jogos, só um golo - aquele engraçado à Coreia do Norte em que ganha um ressalto ao guarda-redes e a bola sobe-lhe pela cabeça até cair à sua frente, com a baliza deserta. De Messi nem se fala. Zero golos em cinco jogos, todos a titular, no reinado de Maradona. Passam-se mais quatro anos e o Brasil 2014 expõe mais ainda a fragilidade futebolística de Ronaldo no que aos Mundiais diz respeito: um golo, vs. Gana, no triste adeus em Brasília, ao terceiro jogo. Messi ainda dá um ar da sua graça com quatro golos na fase de grupos, um deles ao Irão de Queiroz em cima do minuto 90. Depois, nada. Nem na final, perdida para a Alemanha.E em 2018? Vá, o argentino até nem é muito da nossa conta, porque sim e porque terá 34 anos no próximo Mundial. O português tem na Rússia a última possibilidade de jogar um Mundial ao seu nível. Será? Ele até pode ser figura em 2022, aos 37 anos. Basta lembrar Milla em 1990 e lá se vai toda uma teoria. Adiante.O trabalho aqui é falar dos últimos Mundiais das figuras mais fascinantes da história. Como Pelé. Caçado em campo nos Mundiais de 1962 e 1966, primeiro por búlgaros, depois portugueses (Morais acerta-lhe duas pancadas no joelho esquerdo), o 10 brasileiro sonha com o troco para confirmar a coroa de rei em 1970. No México, o Mundial é dele. E nem se fala da estatística, de golos (quatro) e assistências (cinco). O seu trabalho é também avaliado pelos chamados golos não. Há cinco, veja lá bem.O primeiro é com a Checoslováquia. Ao aperceber-se de que o guarda-redes Viktor está adiantado, Pelé arrisca o golo ainda antes do meio- -campo. Ao lado, é pena. Segue-se a Inglaterra, também na fase de grupos. O cruzamento de Jairzinho é impecável, Pelé cabeceia com força. É golo, só pode. Banks voa e faz a defesa do século. Quartos vs. Uruguai. Bola lançada pela esquerda para a entrada da área, Pelé e Mazurkiewicz lançam-se. O brasileiro vai que vai, mas não vai, o guarda-redes uruguaio é fintado sem bola. Pelé contorna-o e remata, meio desenquadrado, ao lado. Ge-ni-al. Ainda nesse jogo, Mazurkiewicz bate um pontapé de baliza quase rasteiro. A 25 metros da baliza, Pelé remata de primeira, mas a bola é defendida por Mazurkiewicz. Último lance, na final com a Itália. Aos 45'+1, Pelé recebe na área e isola-se. Só tem o guarda-redes Albertosi pela frente. Antes de rematar para golo, o árbitro Glöckner (RDA) apita. Então? É intervalo.Maradona é outro génio. Como Pelé, joga quatro Mundiais. Como Pelé, joga duas finais. Ao contrário de Pelé, a sua despedida é cruel. Vamos por partes: em 1982, marca dois golos, um deles de cabeça (mesmo de cabeça), e é expulso vs. Brasil; em 1986, é campeão mundial quase sozinho, à conta de cinco golos, um deles com a mão (mesmo com a mão); em 1990, falha um penálti para defesa de Ivkovic e perde a final para a Alemanha; em 1994, emagrece nove quilos antes de ser apanhado pelas malhas do doping. É o Mundial dos EUA, o dos jogos de madrugada, das surpresas do Leste, do autogolo de Escobar, do recorde de Milla e dos cincos golos de Salenko num só jogo. No dia de abertura, a Alemanha ganha 1-0 à Bolívia. Só que ninguém quer saber disso.O.J. Simpson está em fuga num Bronco branco pela Interestadual 405 e o golo de Klinsmann vai para as urtigas. Acusado de assassinar a ex-mulher e o seu namorado, o antigo jogador de futebol (da bola oval, atenção) não comparece na esquadra para se entregar, como previsto pelos advogados. Foge, numa corrida que dura 80 km - mais de duas horas de transmissão televisiva em directo, cerca de 95 milhões de telespectadores. Com este início de Mundial, poderia o resto da competição ser mais efervescente? Maradona encarrega-se de dizer sim. Começa bem, acaba mal: do formidável golo à Grécia, em sucessivas tabelinhas com Batistuta e Redondo, até à saída do relvado de mão dada com uma senhora médica para um controlo antidoping (positivo, escusado será dizer). Aos 34 anos, a vida de Maradona tem um fim abrupto.Matthäus, um génio à parte. Em matéria de regularidade: cinco Mundiais, 25 jogos. Duplo recorde. Entra como suplente em 1982, cola-se a Maradona na final de 1986, levanta a taça como capitão em 1990 (quatro golos à sua conta), marca de penálti à Bulgária em 1994 e desaparece sem honra nem glória em 1998, aos 37 anos. A culpa é da Croácia, com Suker, Prosinecki e Boban. Aquele 3-0 nos quartos-de-final é um pesadelo. Dois anos depois, retira-se da selecção alemã com outro 3-0, o do hat trick de Sérgio Conceição no Euro 2000.Zoff, um caso excepcional. De longevidade e categoria. Campeão europeu pela Itália em 1968, faz-se capitão no Mundial 1982. Entre um evento e outro, 14 anos de distância. É muito. Até para um guarda-redes. Só mesmo Zoff, o campeão do mundo mais velho de todos os tempos, aos 40 anos e 133 dias de idade. Diz o seleccionador Bearzot: "Estávamos todos felizes por eliminar o Brasil [o famoso 3-2 no Sarriá] quando ele se aproximou sem dizer nada e deu-me um beijo no queixo; digo-vos, foi o momento mais emocionante daquele Mundial intenso." Contas feitas, Zoff é campeão ao quarto Mundial. Como Pelé. Como Ronaldo?