Tribunal considerou ilegal a Assembleia Geral de dia 17 convocada pela Comissão Transitória da Mesa de Assembleia Gerar.



O juiz do Juízo Local Cível de Lisboa decretou, esta quinta-feira, uma providência cautelar, que proibiu a realização de duas Assembleias Gerais do Sporting convocadas pela "comissão transitória" da Mesa da Assembleia Geral e considerou que este órgão criado pelo conselho directivo é "manifestamente ilegal" à luz dos estatutos.



O juiz foi claro ao determinar " suspensão imediata das Assembleias Gerais do Sporting Clube de Portugal convocadas pela "Comissão Transitória da Mesa da Assembleia Geral" para o dia 17 de Junho de 2018 e para o dia 21 de Julho de 2018, ambas a decorrer nas instalações do Pavilhão João Rocha, sito na Rua Francisco Stromp, em Lisboa", de acordo com o texto da decisão.



Na decisão judicial pode inclusivamente ler-se: "Mais ordeno a intimação de todos os requeridos SPORTING CLUBE DE PORTUGAL, ELSA TIAGO JUDAS, BERNARDO TRINDADE BARROS e YASSIN NADIR NOBRE a não realizar as Assembleias Gerais referidas na alínea anterior, sob pena de incorrerem na pena aplicável ao crime de desobediência qualificada por infringirem a providência cautelar decretada" com o juiz a decidir que a PSP devia auxiliar no impedimento da realização das Assembleias Gerais.



