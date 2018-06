O antigo membro da direcção respondeu ao comunicado do CD que apelava aos núcleos do clube "para que não se deixassem influenciar"por Mascarenhas.

Bruno Mascarenhas respondeu esta quinta-feira ao comunicado divulgado ontem pela direção do Sporting que apelava aos Núcleos "para que não se deixassem influenciar" por o que diz ser uma "manobra política" do antigo dirigente "que visa apenas desestabilizar e aumentar o ruído em torno do Sporting".



"No momento em que saí do Conselho Directivo apelei à calma e à serenidade da família sportinguista, designadamente dos Núcleos, e não entrei em nenhum devaneio mediático que pudesse prejudicar, ainda mais, o penoso momento que o Clube já estava a passar. (...). Que eu saiba pedir aos sócios do Sporting Clube de Portugal para se pronunciarem numa Assembleia Geral legítima não é apelar a uma "revolta"!? Não quero acreditar que qualquer membro da Direcção considere, em democracia, que o direito e o exercício do voto são sinónimo de 'revolta'", escreveu o antigo dirigente no comunicado hoje divulgado.



E prossegue: "Hoje, a minha preocupação enquanto sócio é muito grande. Depois da minha demissão vi surgirem rescisões de jogadores, problemas com o empréstimo obrigacionista, 'trapalhadas' de Mesas de Assembleia Geral transitórias, litigância atrás de litigância, comunicados atrás de comunicados, conferências de imprensa atrás de conferências de imprensa, ou seja, vivemos o verdadeiro caos no Clube e uma continuada destruição de valor, sem que o CD assuma as suas efectivas responsabilidades em toda esta situação. Não estou preocupado, estou muitíssimo preocupado! Dar a voz aos sócios é imperativo e estes querem estar num Clube livre e democrático onde em situações de gravidade extrema têm o direito e o dever de se pronunciar. No meu caso não aceitarei mordaças nem ameaças e irei continuar a esclarecer e a apoiar todos aqueles com quem privei e com quem estabeleci laços de sincera e genuína amizade. Em suma, confesso que não percebo o incómodo da desconcertada e embaraçada actual Direcção do SCP?".