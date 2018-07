A França avançou para os quartos-de-final do Mundial no passado sábado, dia 30 e, para isso, teve a preciosa ajuda de Kylian Mbappé. O jovem de 19 anos destruiu a equipa da Argentina na vitória por 4-3, marcando dois golos e criando o primeiro da equipa depois de uma cavalgada de área a área em que atingiu uma velocidade de 38 quilómetros por hora – esmagando o recorde de Cristiano Ronaldo como o jogador mais rápido do torneio até agora.

A vida dá voltas tendo em conta que, há apenas seis anos, o pequeno Mbappé estava no seu quarto de paredes cobertas por posters e fotografias de Ronaldo, a ver a estrela do Real Madrid carregar Portugal até às meias-finais do Euro 2012. Wilfried, o seu pai, revelou ao France Football que Kylian "passava horas a ver vídeos de Ronaldo na Internet" e agora, em 2018, é a vez do avançado do Paris Saint-Germain pisar o maior palco do futebol e abraçar a condição de estrela na selecção dos bleus.

Seis meses depois do Euro 2012, em Dezembro, Mbappé foi convidado a visitar Valdebebas, o centro de treinos de Real Madrid, com o objectivo do clube espanhol contratar o pequeno prodígio de 14 anos. Aí conheceu o seu ídolo, aquele de quem tinha posters no seu quarto, em França. "O Cristiano Ronaldo é um herói da minha infância e foi fantástico estar com ele quando visitei Valdebebas", afirmou recentemente ao jornal espanhol Marca.

Em vez de ir para Espanha, Kylian decidiu ficar perto da família e rumou ao Mónaco, tornando-se a mais jovem contratação da Ligue 1, a primeira divisão francesa. Até aí tinha feito a sua formação no modesto AS Bondy, uma equipa nas periferias de Paris. Rapidamente cresceu e fez a sua estreia na equipa principal pela mão do português Leonardo Jardim, ainda com 16 anos.

A época seguinte foi de afirmação. Os 26 golos em 44 jogos e as exibições de encher o olho na Liga dos Campeões fizeram do ainda adolescente um fenómeno e deixaram os tubarões da Europa em vigília. Em menos de dois anos, Mbappé tornou-se escolha regular da selecção de França e do PSG, clube ao qual é esperado que assine permanentemente este verão por uma quantia a rondar os 180 milhões de euros, a segunda transferência mais cara de sempre na história do futebol.

O avançado chegou assim ao Mundial 2018 apontado por muitos como a "revelação por demonstrar", a jovem promessa aspirante ao Olimpo do futebol. E Mbappé não desiludiu. Depois de, no primeiro jogo, se ter tornado o mais jovem convocado de sempre da selecção francesa em grandes competições, o número 10 fez mais recordes no segundo encontro. Aos 19 anos e 192 dias, frente ao Peru, tornou-se o quarto jogador mais jovem a marcar em jogos do Campeonato do Mundo, depois de Pelé, Michael Owen e o norte-americano Julian Green.

Uma semana depois, Mbappé decidiu que o que tinha feito não era suficiente e decidiu escrever mais história: com dois golos marcados à Argentina, tornou-se o segundo mais novo a bisar num encontro do Mundial – apenas superado por um gigante Pelé. E tudo começou na sua admiração por Cristiano Ronaldo. Bem, ex-admiração, pois o mesmo diz que isso acabou. "Era o meu ídolo quando era mais novo mas isso acabou. Agora vou ao Bernabéu [estádio do Real Madrid] para jogar e para ganhar", afirmou na mesma entrevista ao jornal espanhol.