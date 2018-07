Qual é coisa, qual é ela que mais traumatizou o Brasil do que ter perdido 7-1 contra a Alemanha no Mundial de 2014? Ter perdido contra a selecção do Uruguai em 1950 em pleno Maracanã. Não se acredita? Basta ler a crónica de Nelson Rodrigues, o Anjo Pornográfico, sobre esse jogo para perceber o impacto que aquele 1x2 teve no povo brasileiro.

Dias antes do arranque do Mundial de 1958 – o primeiro que a selecção brasileira venceria -, Nelson Rodrigues afirmava sem qualquer pudor na revista Manchete: "Desde ‘50 que o nosso futebol tem pudor de acreditar em si mesmo". E acusava a herança lusa quando, com todo o pessimismo que é reconhecido aos portugueses declarava: "A derrota frente aos uruguaios, na última batalha, ainda faz sofrer, na cara e na alma, qualquer brasileiro. Foi uma humilhação nacional que nada, absolutamente nada, pode curar". Nem o tempo, nem um título mundial pode algum dia curar aquela derrota. Nem o 7-1. Nem Garrincha, Pelé ou o penteado de Ronaldo "Maravilha" na final do campeonato de 2002, ou o de Neymar agora na Rússia. Nem a conquista do hexa-campeonato poderia curar a ferida que causou aquela derrota frente a 200.000 adeptos. Não, o Maracananço nunca poderá ser apagado da memória colectiva brasileira.

Não foi uma derrota pesadíssima, não foi um baile de bola que o Uruguai deu ao Brasil. Mas foi uma derrota de 1-2 que valeu por goleada e deu trauma para a vida.

No campeonato de 1958, Brasil jogava com atletas que se tornariam lendas do desporto. Elenca o dramaturgo: "Fala-se num Puskas. Eu contra-argumento com um Ademir, um Didi, um Leônidas, um Jair, um Zizinho". Mas mesmo assim, os brasileiros não estavam ainda confiantes. Porquê? Pelo "complexo de vira-lata".



Damos a voz a Nelson Rodrigues: "Por ‘complexo de vira-latas’ entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo. Isto em todos os setores e, sobretudo, no futebol. Dizer que nós nos julgamos "os maiores" é uma cínica inverdade. Em Wembley, por que perdemos? Porque, diante do quadro inglês, louro e sardento, a equipe brasileira ganiu de humildade. Jamais foi tão evidente e, eu diria mesmo, espetacular o nosso vira-latismo. Na já citada vergonha de 50, éramos superiores aos adversários. Além disso, levávamos a vantagem do empate. Pois bem: e perdemos da maneira mais abjeta. Por um motivo muito simples: porque Obdulio nos tratou a pontapés, como se vira-latas fôssemos".

Mas entretanto, o Brasil ganhou o campeonato do mundo de 1958. E o de ’62. E o de ’70. Já não haveria motivo para continuar a ficar irritado com o Maracananço, correcto? Errado! A prova provada está num episódio que liga Brasil, Portugal, censura, 25 de Abril, campeonato do Mundo, Chico Buarque e uma das mais bonitas canções de sempre.

Poucas semanas passavam daquele "dia inicial inteiro e limpo / Onde emergimos da noite e do silêncio", quando Chico Buarque apresentou um novo tema, de seu nome Tanto Mar, sobre a Revolução dos Cravos. Com o Brasil a viver sob ditadura militar, a canção teve de ir aos olhos da censura. E quem foi a pessoa encarregue de censurar aquela magnífica composição? Nada mais nada menos que o capitão da Canarinha de 1950. Conta o jornalista Wagner Homem: "O censor encarregado de encrencar com a música era Augusto da Costa – ninguém menos que o zagueiro (defesa) Augusto da selecção de 1950, em cuja jurisdição, ou quase, o ataque uruguaio enfiou aquelas duas bolas no fatídico 16 de Julho".

O ex-futebolista censurou a canção e o bonito Chico, que nunca teve pachorra para calar, não esqueceu aquele fatídico resultado que traumatizou para sempre o Brasil e canalizou a voz de todos os brasileiros numa simples frase: "Porra, Augusto, você perde a copa e ainda vem me aporrinhar?!"