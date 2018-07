Os mais promissores sub-20 do mundo já foram escolhidos - e há vários portugueses, entre eles Diogo Dalot.



Os mais promissores sub-20 do mundo já foram escolhidos - e há três portugueses. Diogo Dalot (Manchester United), Rui Pedro (Boavista, emprestado pelo FC Porto) e Pedro Pereira (Génova, cedido pelo Benfica) são os três portugueses escolhidos pelo jornal italiano 'Tuttosport' para integrar a lista da qual irá sairá o vencedor do conceituado troféu Golden Boy.



Também Chris Willock, jogador do Benfica B, e Angel Gomes, jogador do Manchester United e filho de Gil Gomes, antigo campeão do Mundo sub-20 por Portugal, têm relações com Portugal. Outro nome conhecido também aparece na lista: Luca Zinade, o filho de Zinedine Zidane.



Veja a lista completa dos 100 nomeados para o Golden Boy:



Diogo Dalot - Manchester United

Pedro Pereira - Benfica

Rui Pedro - FC Porto

Chris Willock - Benfica

Alexander-Arnold - Liverpool

Aleñá - Barcelona

Amo - Sevilha

Angel Gomes - Manchester United

Antonucci - AS Roma

Aouar - Lyon

Arabidze - Shakhtar

Ardaiz - Antuérpia

Azzaoui - Willen II

Barrow - Atalanta

Benko - Bayern Munique

Berge - Genk

Bijlow - Feyenoord

Boutobba - Sevilha

Brahim Diaz - Manchester City

Callegari - PSG

Carevic - Barcelona

Collinge - Estugarda

Cutrone - AC Milan

Olmo - Dínamo Zagreb

Thomas Davies - Everton

de Ligt - Ajax

Diakhaté - Fiorentina

Diatta - Bruges

Dilrosun - Hertha

Djenepo - Standard Liège

Doan - Groningen

Doucouré - Borussia Mönchengladbach

Édouard - Celtic

Marcus Edwards - Tottenham

Eremenko - Spartak Moscovo

Faour - Osters

Franchu - Real Madrid

Foden - Manchester City

Fofana - Alanyaspor

Fosu-Mensah - Crystal Palace

Foyth - Tottenham

Geiger - Hoffenheim

Giannoutsos - AEK

Hagi - Viitorul

Hakimi - Real Madrid

Haidara - Red Bull Salzburgo

Havertz - Bayer Leverkusen

Hudson-Odoi - Chelsea

Ikoné - Montpellier

Isak - Borussia Dortmund

Jakupovic - Juventus

Joveljic - Estrela Vermelha

Kane - Liverpool

Karamoh - Inter Milão

Kluivert - AS Roma

Koopmeiners - AZ Alkmaar

Kwang-Song - Cagliari

Lafont - Toulouse

Leandrinho - Nápoles

Limnios - PAOK

Lincoln - Caykur Rizespor

Lotomba - Young Boys

Lovren - Fortuna Dusseldorf

Lovric - Sturm Graz

Lysov - Lokomotiv

Arne Maier - Hertha

Dennis Man - Steaua

Manu García - NAC Breda

Maouassa - Rennes

Mauro Junior - PSV

Mavididi - Arsenal

Lottin - PSG

McKennie - Schalke 04

Mlakar - Maribor

Moro - Dínamo Zagreb

Reiss Nelson - Arsenal

NMecha - Manchester City

Odegaard - Real Madrid

Omur - Trabzonspor

Oravec - Spartak Trnava

Reece Oxford - Borussia Mönchengladbach

Pellegri - AS Mónaco

Pozo - Sevilha

Pulisic - Borussia Dortmund

Adélaide - Angers

Retsos - Bayer Leverkusen

Sari - Marselha

Ismaila Sarr - Rennes

Malang Sarr - Nice

Borna Sosa - Dínamo Zagreb

Sylla - Mónaco

Moya - Atlético Madrid

Idrissa Touré - Werder Bremen

Upamecano - Red Bull Leipzig

Wagué - Eupen

Woodburn - Liverpool

Zekhnini - Rosenborg

Zeqiri - Losanna

Zeren - Galatasaray

Luca Zidane - Real Madrid