Kylian Mbappé teve o jogo da sua (curta) vida este domingo. O internacional francês de 19 anos marcou quatro golos que ajudaram o Paris Saint-Germain a vencer o Olympique de Lyon por 5-0 no Parque dos Príncipes, em jogo da nona jornada do campeonato gaulês. Só por si a façanha seria notável mas o tempo em que o fez é o mais incrível: apenas 13 minutos.

O primeiro golo do avançado surgiu aos 61 minutos, quando o PSG já vencia por 1-0 – fruto de um penalti sofrido exactamente sobre Mbappé. O bis apareceu cinco minutos depois e a contagem aumentou aos 69. O quarto golo aconteceu aos 74 minutos de jogo, com um misto de oportunismo e eficácia – para infelicidade do guarda-redes português do Lyon, Anthony Lopes.



Veja aqui os golos do jovem francês.

A carregar o vídeo ...

O registo deixa-o com o segundo "póquer" mais rápido da história do futebol. É que, em Setembro de 2015, o avançado polaco do Bayern de Munique, Robert Lewandowski, conseguiu a proeza de marcar cinco golos em apenas nove minutos - quatro deles em seis minutos.