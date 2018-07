A história do futebol internacional está cheia de jogadores que trocam de nação e de selecção. Neste Mundial de 2018, a disputar-se na Rússia, são 82 os jogadores que representam um país onde não nasceram.

A FIFA, reguladora da competição, permite que os atletas compitam por qualquer país pelo qual tenham alguma ligação - seja no local onde nasceram, onde permaneceram grande parte da sua vida ou o país de origem de familiares – e o maior exemplo é a França, a maior fábrica de talentos do mundo com 50 jogadores a jogar a jogar neste Campeonato do Mundo.

Além dos 21 jogadores convocados por Didier Deschamps com origem francesa, mais 29 jogadores nascidos no país estão neste Mundial a representar outras selecções. Só na selecção portuguesa são três os exemplos desta estatística – Anthony Lopes, Raphaël Guerreiro e Adrien Silva.

E este número nem fica perto dos restantes países. A segunda selecção desta lista de representantes no Mundial por país de origem é o Brasil com 28 jogadores, entre os quais Pepe da equipa das "quinas". Nas últimas quatro edições, a França tem vindo a afirmar-se como o grande palco de formação de jogadores e tudo começou devido a uma enorme crise futebolística dos gauleses nos anos 60 e 70.

No espaço de 14 anos, entre 1960 e 1974, os bleus falharam a qualificação para três Campeonatos Europeus e três Mundiais. Algo tinha de ser mudado e foi então criado pela federação francesa, no ano de 1972, o Institut National du Football, um dos primeiros centros de formação especializados em futebol. Em 1988, o mesmo centro mudou-se para Clairefontaine, nos arredores de Paris.

Até lá, a França já tinha recebido os primeiros frutos do seu trabalho de prospecção, com a vitória no Campeonato Europeu de 1984 e o 3º lugar no Mundial de 1986 – graças à ajuda de Michel Platini e jogadores filhos de emigrantes como Jean Tigana e Luis Fernández.

Estes reforços foram ideia do governo francês que, depois da Segunda Guerra Mundial, decidiu acolher milhões de emigrantes principalmente do Norte e Oeste africano e da Península Ibérica com promessas de trabalho para a remodelação do país.

Após um período turbulento, a geração dourada de França nasceu em 1996 e teve como ponto alto o Campeonato do Mundo de 1998, organizado em solo gaulês. Dessa equipa, quatro não nasceram na França – Patrick Vieira, Lilian Thuram, Marcel Desailly, Christian Karembeu – e sete são filhos de emigrantes que escolheram o país para viver – Zinedine Zidane, Thierry Henry, David Trezeguet, Youri Djorkaeff, Robert Pirès, Alain Boghossian, Bernard Diomède e Bernard Lama.

A geração era até chamada de Black Blanc Beur ou "negros, brancos e árabes", fazendo referência às três etnias presentes na selecção. Jogadores como Vieira e Henry representavam a raça negra, Deschamps ou Laurent Blanc a raça branca e Zidane a religião árabe.

Com o passar dos anos, a selecção francesa tornou-se cada vez mais um símbolo de multiculturalidade e os maiores produtores de talentos são os arredores de Paris, como Clairefontaine. As Banlieues, como são chamadas, são a origem de oito dos jogadores franceses no Mundial – incluindo as grandes estrelas da equipa Kylian Mbappé e Paul Pogba.

A estrela de 19 anos do Paris Saint-Germain, por exemplo, nasceu em Paris com mãe argelina e pai camaronês na província de Bondy, a poucos quilómetros da capital francesa. Fez depois a sua formação em Clairefontaine até ser recrutado pelo Mónaco e transferido na próxima época para os campeões nacionais.

Mas não é só na selecção gaulesa que surgem estrelas de Paris. Dos 29 jogadores nascidos em França que estão a representar outras selecções, sete nasceram também nos arredores da Cidade Luz – incluindo quatro na equipa do Senegal, o português Raphaël Guerreiro e a estrela de Marrocos, Mehdi Benatia.