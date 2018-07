"Estou sem palavras. Não posso estar mais orgulhoso do meu país, do meu filho, dos seus companheiros de equipa, de todo o staff e do nosso fantástico selecionador nacional Age Hareide. Quando as lágrimas secarem vamos perceber o que fizemos", escreveu o antigo guarda-redes nas redes sociais.





Lost for words. Can’t be more proud of my country, my son, his teammates, all the staff and our fantastic national coach Åge Hareide. When all the tears have dried out we will realise how well we did #WorldCup pic.twitter.com/vhGZQtDyJm