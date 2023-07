Corrida por Mbappé. Al Hilal oferece €300 milhões e PSG terá aceitado

Kylian Mbappé está de saída do Paris Saint-Germain. Chelsea, Manchester United, Tottenham, Al Hilal e Real Madrid eram os cinco clubes interessados no jogador.

O Paris Saint-Germain (PSG) recebeu uma proposta astronómica de 300 milhões de euros, por parte do Al Hilal, pela contratação do capitão da seleção francesa, Kylian Mbappé, por um ano. Segundo a Sky Sports, a oferta do clube treinado por Jorge Jesus foi aceite pelo PSG e cabe agora a Mbappé decidir sobre a sua carreira.



A informação sobre a oferta foi avançada por alguns meios de comunicação social e pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado em transferências, e refere que Mbappé receberia um salário de 700 milhões de euros por um ano. Cristiano Ronaldo, por exemplo, recebe 75 milhões de euros no clube saudita Al Nassr.

Caso o clube francês e o jogador aceitem a oferta, esta será a maior transferência da história, superando os 222 milhões de euros pagos pelo PSG ao Barcelona, em 2017, pela contratação de Neymar.





No entanto, além do Al Hilal existem outros cinco clubes a lutarem pela contratação do jogador de 24 anos, como é o caso do Chelsea, do Manchester United, do Tottenham, e do Real Madrid.

Mais recentemente, também o Barcelona mostrou interesse por esta contratação. Os dirigentes do clube teriam, inclusive, uma reunião telefónica com a direção do PSG, agendada para esta segunda-feira, segundo o jornal francês L'Equipe.

Ainda que haja diversas propostas, tudo indica que existe um principio de acordo entre Mbappé e o Real Madrid, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O Paris Saint-Germain não aceitará menos de 150 milhões de euros pelo jogador. Segundo a imprensa desportiva, o francês poderia ficar um ano no Al Hilal e daí, seguir para o clube espanhol.

O clube francês não está propriamente satisfeito com esta saída a meio de 2024. Em junho, fizeram um ultimato a Mbappé: ou renovava a cláusula ou seria vendido. No entanto, Mbappé deixou claro que não iria renovar por mais um ano e uma fonte do clube disse que Kylian deu a entender que estava disposto a passar uma temporada no banco de reservas ou até mesmo a ficar sem jogar.

A notícia de que o Al Hilal estaria interessado em Kylian Mbappé surge, dias depois, do clube francês ter anunciado que o jogador iria ficar fora da pré-temporada, que vai ocorrer no Japão entre o dia 22 de julho e o dia 2 de agosto. Uma consequência e um método de pressão utilizados pelo Paris Saint-Germain.