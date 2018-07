2 de Julho de 1994

Andres Escobar assassinado depois de autogolo

A imprensa desportiva da Colômbia usava como muleta para se referir a ele a expressão "el caballero". A mensagem é que Andres Escobar era um futebolista para quem o fair play era importante, em todas as ocasiões. Nascido em 13 de Março de 1967 na cidade de Medellín, fez a sua carreira no Atletico Nacional como defesa (usava a camisola número 2) e o seu talento levou-o naturalmente a ser convocado para a selecção nacional.

Em 1994, a Colômbia vivia na convicção, provavelmente exagerada, de que a sua selecção era favorita no Mundial dos Estados Unidos. Nomes como Valderrama, Rincón, Faustino Asprilla ou Valencia eram idolatrados e deles esperava-se tudo. Mas a realidade foi um desastre. Afinal, em 1994 havia outras equipas-sensaçao, como a Roménia de Hagi, que despachou os colombianos com 3-1 no jogo inaugural. A seguir, contra os organizadores ianques, ainda foi pior, com uma derrota por 2-1 e o caminho aberto para a derrota por um autogolo de Andres Escobar. A despedida foi com um 2-0 à Suíça, mas a selecção já estava eliminada.

O jogo com os Estados Unidos foi a 22 de Junho e no regresso a casa Escobar irritou alguns quando comentou: "A vida não acaba aqui. Isto é só um jogo de futebol."





Foto: Michael Kunkel/Bongarts/Getty Images

Numas curtas férias antes de ir jogar para Itália, Escobar foi no dia 2 de Julho à discoteca Padova, nos arredores de Medellín, onde, no parque de estacionamento, às duas e meia da manhã, se viu insultado por dois homens, os irmãos Gallón, criminosos ligados ao narcotráfico e aos grupos militares, com quem já trocara palavras desagradáveis. Na versão que ficou fixada em tribunal, a meio da discussão, o motorista dos Gallón, Humberto Munõz, saiu do carro e alvejou Escobar com vários tiros. Testemunhas ainda levaram o jogador ao hospital, mas ele não resistiu. O funeral foi uma manifestação de luto nacional em que desfilaram mais de cem mil pessoas, incluindo o Presidente da República.

O assassino foi condenado a 43 anos de prisão, uma pena que foi comutada para 23. Saiu em liberdade em 2005.Já no início deste ano, um dos irmãos Gallón, Juan, foi preso no âmbito de um caso de narcotráfico e enfrenta a extradição para os Estados Unidos. A família sempre afirmou que os Gallón eram tão culpados como Muñoz e atribuiu às mafias das apostas e do tráfico de droga, que em meados dos anos dominavam boa parte da sociedade colombiana, a responsabilidade pelo assassínio.

Muñoz desapareceu assim que saiu em liberdade. A convicção em boa parte da sociedade colombiana é que se assumiu como culpado para safar da prisão os irmãos Gallón, homens de mão do chefe paramilitar Carlos Castaño, do grupo Los Pepes, e com informações sobre este que o poderiam atirar para a prisão para toda a vida.