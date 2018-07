De uma infância nos subúrbios de Paris para os grandes palcos da Rússia, Kylian Mbappé tem sido a grande história de sucesso deste Campeonato do Mundo. O avançado francês tem batido recordes apesar da sua tenra idade e, quando pisar o relvado do Estádio Luzhniki para defrontar a Croácia, tornar-se-á no terceiro jogador mais novo de sempre a jogar a final de um Mundial, com apenas 19 anos e 214 dias.

O rapaz que cresceu a ver vídeos de Cristiano Ronaldo na Internet carrega agora um conjunto de estrelas gaulesas a um título mundial que foge desde 1998, ano em que França organizou o torneio. Filho de pai camaronês e mãe argelina, chegou à prova como "revelação por demonstrar" e tem respondido à altura com três golos em seis jogos – dois deles frente à Argentina de Messi.

Num Mundial com a média de idades mais superior de sempre – os jogadores convocados pelas selecções a terem uma idade por volta dos 28 anos -, Mbappé é a "lufada de ar fresco" que o futebol precisa, numa era em que Ronaldo e Messi começam a decair na sua produção devido, precisamente, à idade.

Mais novo a actuar em finais do Campeonato do Mundo só dois dos melhores de sempre nas suas posições. Em 1958, Édson Arantes do Nascimento, de seu nome Pelé, conquistou o mundo aos 17 anos e 249 dias com dois golos na vitória do seu Brasil contra a anfitriã Suécia. O avançado, considerado por muitos como o melhor jogador de sempre do futebol, viria ainda a ganhar mais dois Mundiais, em 1962 e 1970.

Mais de 24 anos depois, em 1982, o defesa italiano Giuseppe Bergomi tornou-se o europeu mais novo de sempre a jogar a eliminatória final do Campeonato do Mundo. Com 18 anos, venceu a poderosa República Federal da Alemanha por 3-1. "O Tio", como era chamado pela sua aparência madura mesmo em jovem, fez ainda mais três Mundiais - 1986, 1990 e foi capitão da squadra azurra em 1998 -, não conseguindo chegar à final em nenhum deles.

Em contraste, nessa mesma final jogou na baliza Dino Zoff, o jogador mais velho de sempre a pisar os relvados de uma final do Campeonato do Mundo, com 40 anos e 133 dias.

O que todos eles têm em comum? Todos ergueram o troféu no final, fossem os mais novos ou os mais velhos. Será um sinal para Mbappé na final em Moscovo deste domingo? Ou poderá a improvável Croácia repetir a façanha de Portugal no Campeonato Europeu de há dois anos e surpreender os franceses?