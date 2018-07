O Mundial de 2018 ainda agora acabou para Portugal, mas nunca é demasiado cedo para se começar a pensar nas próximas competições. Com os olhos postos no Mundial de 2022 - que se realizará nos meses de Novembro e Dezembro, no Catar - haverá renovação de plantel com velhas glórias a dizerem "adeus" à selecção, a entrada de caras novas para mostrar serviço e uma enorme incógnita chamada Ronaldo.

Na baliza não haverá muitas dúvidas quanto à continuidade na selecção por altura do próximo Mundial: o guarda-redes titular, Rui Patrício, terá 34 anos no Inverno de 2022 mas deverá ainda proteger as redes da baliza portuguesa. Como alternativa poderá jogar Anthony Lopes, o guardião dos franceses do Lyon, ou esperanças como José Sá, Bruno Varela, Joel Pereira ou André Moreira.

Nas laterais reside a maior (boa) dor de cabeça. Na ala direita, o futuro de Cédric como titular da selecção poderá sofrer com a forte concorrência de jovens como Ricardo Pereira, o seu suplente na Rússia, Nelson Semedo, João Cancelo, que anunciou na passada semana a sua transferência para a Juventus ou Diogo Dalot, que trocou o Porto pelo Manchester United de José Mourinho este Verão.

Rumo à ala esquerda, Raphael Guerreiro deverá continuar a ter a companhia de Mário Rui visto que ambos são relativamente jovens. A eles poderá juntar-se Kevin Rodrigues, defesa dos espanhóis da Real Sociedad já testado por Fernando Santos em particular no final do ano passado.

E chegamos ao local onde estão as maiores dúvidas da equipa: a zona central da defesa. Três dos jogadores que estiveram na Rússia não deverão estar no Catar devido à sua idade avançada - José Fonte tem 34 anos, Pepe tem 35 e Bruno Alves já vai nos 36. Por isso, a selecção precisa de ‘sangue novo’ para o sector mais recuado dos jogadores de campo. O benfiquista Ruben Dias parece uma alternativa segura mas faltam mais nomes: Ruben Vezo, Edgar Ié ou Paulo Oliveira não respondem imediatamente ao apelo mas a afirmação de uma jovem promessa pode dar conta do recado.

Avançando no campo, as opções parecem melhor alinhavadas. William Carvalho, Danilo Pereira e Rúben Neves irão discutir os lugares mais recuados do triângulo habitualmente utilizado pela selecção das quinas. Com as prováveis saídas de Moutinho e Manuel Fernandes e dúvidas em Adrien e Pizzi - que terão ambos 33 na altura da prova no Catar -, haverá mais espaço para Bruno Fernandes, João Mário e André Gomes, além de nomes jovens como Sérgio Oliveira, Francisco Geraldes e a possível reafirmação de Renato Sanches.

Na frente, o grande ponto de interrogação é Cristiano Ronaldo. O avançado do Real Madrid contará com 37 anos em 2022 e, apesar de não haver questões sobre a sua vontade, os seus atributos físicos não estarão no auge da sua carreira. O que não quer dizer que não seja, por essa altura, uma alternativa melhor ao ataque do que todos os outros jogadores, onde devem permanecer Bernardo Silva, Gonçalo Guedes, André Silva e Gelson Martins.

De saída estará Ricardo Quaresma: o extremo tem 34 anos e, por altura de novo Mundial, já estará com 39. Na calha para o substituir estarão Bruma, Rony Lopes, Diogo Jota e Rafa Silva. Esperemos ainda que, em 2022, haverá um ponta-de-lança que faça golos nas grandes competições, uma necessidade quase histórica de Portugal. As melhores alternativas são, por esta altura Gonçalo Paciência e Paulinho, com Rui Pedro e Rafael Leão a espreitarem de perto uma possível vaga.