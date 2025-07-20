Sábado – Pense por si

Manny Pacquiao regressou aos ringues, mas Barrios mantém título

Lusa 20 de julho de 2025 às 12:21
O filipino procurava, aos 46 anos, tornar-se o campeão de pesos médios mais velho de sempre e o segundo campeão mais velho da história do boxe.

O pugilista filipino Manny Pacquiao regressou aos ringues no sábado, quatro anos depois do último combate, para tentar o título de pesos médios do Conselho Mundial de Boxe (WBC) que continua na posse do norte-americano Mário Barrios.

Pacquiao, único pugilista campeão em oito categorias diferentes, regressou aos ringues aos 46 anos, num combate disputado em Las Vegas, nos Estados Unidos. Dois juízes deram um empate de 114-114, enquanto um terceiro juiz deu 115-113 a favor de Barrios, de 30 anos, que assim conserva o título.

"Acho que ganhei o combate, que foi renhido. Ele é um adversário difícil e luta bem, tentei terminar o combate, mas ele é um bom lutador. Fiz um trabalho duro e tive disciplina para evitar que a minha idade me afetasse", disse o filipino no final.

Pacquiao surpreendeu o mundo do boxe em maio, quando anunciou que tencionava regressar quatro anos depois para desafiar Barrios, tirando partido de uma regra do WBC que permite aos antigos campeões solicitarem um combate imediato pelo título quando saem da reforma.

O filipino procurava tornar-se o mais antigo campeão de pesos médios e o segundo mais antigo campeão da história do boxe.

Manny Pacquiao regressou aos ringues, mas Barrios mantém título