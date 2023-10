FC Porto venceu em casa do Antuérpia por 4-1.

FC Porto vence em Antuérpia e isola-se em segundo no Grupo H da Champions

O FC Porto isolou-se esta quarta-feira no segundo lugar do Grupo H da Liga dos Campeões em futebol, ao vencer em casa do Antuérpia, por 4-1, em jogo da terceira jornada.







José Coelho/Lusa

Alhassan Yussuf (37 minutos) ainda deu vantagem ao campeão belga, mas um hat-trick de Evanilson (46, 69 e 84) e um golo de Eustáquio (54) deram a segunda vitória aos 'dragões' na fase de grupos.Com este triunfo, o FC Porto passa a somar seis pontos, menos três do que o líder FC Barcelona, que venceu esta quarta-feira o Shakhtar Donetsk (2-1), que é terceiro, com três, enquanto o Antuérpia ainda não pontuou.