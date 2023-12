Benfica vence em Salzburgo e garante continuidade na Europa

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Com este triunfo, o Benfica, que tem mais golos marcados, garantiu o terceiro lugar, com quatro pontos, os mesmos do Salzburgo, quarto, com a Real Sociedad a vencer a 'poule', com os mesmos 12 pontos do Inter Milão.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O Benfica garantiu esta terça-feira a presença no play-off da Liga Europa de futebol, depois de vencer em casa do Salzburgo, por 3-1, na sexta e última jornada do Grupo D da Liga dos Campeões.







estádio, Benfica, SLB

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Angel Di María (32 minutos), Rafa (45+1) e Arthur Cabral (90+2) marcaram os golos do primeiro triunfo do Benfica nesta edição da 'Champions', com Sucic (57) a reduzir para os austríacos.Com este triunfo, o Benfica, que tem mais golos marcados, garantiu o terceiro lugar, com quatro pontos, os mesmos do Salzburgo, quarto, com a Real Sociedad a vencer a 'poule', com os mesmos 12 pontos do Inter Milão.