Benfica: o retrato de um campeão que (quase) nunca dormiu

Se é verdade que Deus não dorme, o mesmo se pode dizer deste Benfica da época 2022/23, que ao vencer o Santa Clara por 3-0, este sábado, alcançou o 38º título de campeão da sua história, reforçando ainda mais o seu estatuto em Portugal (o FC Porto tem 30 e o Sporting soma 19) e mesmo entre as principais ligas europeias (nas 30 Ligas mais bem classificadas no ranking da UEFA, só os escoceses do Glasgow Rangers e do Celtic, com 55 e 53, respetivamente, têm mais – a Juventus, por exemplo, tem 36, tal como o Ajax, o Real Madrid tem 35 e o Bayern Munique está com 32).