Inglaterra: a melhor liga do mundo faz 30 anos - recorde os maiores craques

A prova foi criada para trazer mais receitas aos clubes. E com a entrada do dinheiro, sobretudo das transmissões televisivas (o campeonato é visto em 200 países), começaram a chegar as grandes estrelas. Recorde algumas, de Cantona a Ronaldo, de Mourinho a Klopp.