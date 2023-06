Guardiola distribui bónus da Champions aos trabalhadores do Manchester City

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Pep Guardiola ofereceu o bónus recebido pela vitória do Manchester City na final da Liga dos Campeões aos funcionários do clube. De acordo com a imprensa britânica, o treinador auferiu mais de 750 mil libras (876 mil euros) pela vitória.







O feito do Manchester City na Liga dos Campeões pôs o treinador Pep Guardiola numa das posições de melhores treinadores da História por ter alcançado o triplete com a Primeira Liga, a Liga dos Campeões e a Taça de Inglaterra com a equipa dos Citizens.

Após esta recompensa, o treinador decidiu dar uma parte a todos os que contribuíram para a vitória do clube além dos jogadores. De acordo com o Daily Mail, Pep Guardiola dividiu o bónus por todos os funcionários do clube, como rececionistas e seguranças, por exemplo, que puderam juntá-lo à recompensa recebida pelo sucesso da equipa.



A imprensa britânica aponta que Pep Guardiola é muito popular entre os funcionários do clube e que já está a pensar na próxima época.



Na segunda-feira, 12, o jornal The Guardian revelou que Pep Guardiola deverá sair do City dentro de dois anos, no verão de 2025. Encerrará assim nove anos à frente do clube, para onde foi após treinar o Barcelona e o Bayern de Munique.