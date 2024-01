Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Há 10 anos o clube estava quase insolvente, foram buscar um treinador madrileno, subiram em 2022 e esta época são a equipa-sensação da Liga espanhola, que lideram com os mesmos pontos do Real Madrid - e já venceram Barcelona e Atlético Madrid. A SÁBADO foi à Catalunha perceber como se explica o êxito do Girona.

Pão com tomate e retiros na montanha: os segredos do sucesso do Girona

O treinador Michel Sánchez estava no desemprego há mais de meio ano quando foi contratado pelo Girona, da 2ª divisão espanhola, em julho de 2021. Tinha a reputação de ser um técnico talhado para as subidas de escalão – já o tinha feito ao serviço do Rayo Vallecano e do Huesca –, mas demasiado ofensivo para se aguentar com um clube pequeno na liga principal.