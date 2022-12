Amanda Gama é mulher e mãe dos dois filhos de Emiliano Martínez, o melhor guarda-redes do Mundial e atual campeão do mundo.

A portuguesa que ficou contente com a vitória da Argentina

No passado domingo a Argentina sagrou-se campeã do Mundial de Futebol. Umas das principais figuras desta seleção, durante toda a prova foi Emiliano Martínez, decisivo especialmente nos dois jogos que a equipa viu arrastarem-se para penáltis - os quartos de final, frente ao Países Baixos, e a final, frente à França. O que lhe valeu também o troféu de melhor guarda-redes do torneio.