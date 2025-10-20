Sábado – Pense por si

Filho de Cristiano Ronaldo convocado para a seleção sub-16

Cristiano Ronaldo Jr. integra a lista para o Torneio Taça das Federações.

Cristiano Ronaldo Jr., o filho mais velho de Cristiano Ronaldo, está convocado para representar a seleção de sub-16 no Torneio Taça das Federações, a realizar entre os dias 30 de outubro e 4 de novembro, em Antalya, na Turquia.

Cristianinho, avançado de 15 anos que atua no Al Nassr,  em maio deste ano num torneio na Croácia. Agora integra a lista do selecionador Filipe Ramos para jogos com Turquia, País de Gales e Inglaterra.

A lista de convocados:

Al Nassr: Cristiano Dos Santos

FC Porto: Emiliano Cassamá, Gonçalo Fontes, Gonçalo Santos e Salvador Ribeiro;

Alverca: Afonso Pereira;

Santos: Kauã Araujo;

Sp. Braga: Rafael Cabral e Valdir Fernandes;

Benfica: Francisco Wang, Guilherme Castro, Martim Gomes, Simão Lopes e Tomás Pedrosa;

Sporting: Afonso Guerra, Diego Farinha, José Garrafa, Leonardo Damião, Samuel Tavares, Tiago Freitas e Victor Bastianele;

V. Guimarães: Tiago Amorim.

