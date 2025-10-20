Sporting, Benfica e FC Porto já conhecem adversários na 4.ª ronda da Taça: veja todos os emparelhamentos

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
Águias são as únicas, dos três 'grandes', que jogam fora na próxima eliminatória da Prova Rainha
Concluídos os primeiros jogos deste domingo, Sporting, Benfica e FC Porto já conhecem os adversários que irão defrontar na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, que se realizará no próximo mês (23 de novembro).
O troféu da Taça de Portugal no Jamor
Os dragões, que golearam o Celoricense por 4-0, vão defrontar o Sintrense na próxima fase da Prova Rainha. A equipa de Francesco Farioli vai receber o Sintrense - que surpreendeu o Rio Ave - no Estádio do Dragão, naquele que será um reencontro com a formação de Sintra. As duas formações defrontaram-se na última temporada na 3.ª eliminatória da prova, com o FC Porto a vencer tranquilamente por 3-0.
As águias, que derrotaram o Chaves por 2-0, serão a única equipa dos três 'grandes' a jogar em terreno adversário. A equipa orientada por José Mourinho vai defrontar o Atlético, da Liga 3, que hoje superou o Felgueiras (2.ª Liga) por 2-0. Expectativa para perceber se o encontro irá ou não realizar-se no Estádio da Tapadinha, em Alcântara.
Já os leões, atuais detentores do troféu, foram os últimos a conhecer o adversário da próxima ronda. A equipa de Rui Borges, que ontem sentiu inúmeras dificuldades para conseguir superar o Paços de Ferreira na Mata Real (triunfo por 3-2 foi conseguido no prolongamento), vai defrontar o Marinhense (Campeonato de Portugal), que hoje eliminou o Anadia, também do CP, nos penáltis após um nulo no período regulamentar (0-0, 6-7 pen.)
PROGRAMA DA 4.ª ELIMINATÓRIA
Atlético (L3) - Benfica (I)
Sp.Braga (I) - Nacional (I)
AVS (I) - Ac. Viseu (II)
Fafe (L3) - Arouca (I)
1.º Dezembro (L3) - U. Leiria (II)
Alpendorada (CP) - Casa Pia (I)
Tondela (I) - Caldas (L3)
Farense (II) - Silves (D)
Santa Clara (I) - Comércio e Indústria (CP)
Lusitânia de Lourosa (II) - Torreense (II)
Vitória de Guimarães (I) - Mortágua (CP)
Sporting (I) - Marinhense (CP)
Vila Meã (CP) - Leixões (II)
Sporting de Covilhã (L3) - Lusitano de Évora (L3)
FC Porto (I) - Sintrense (CP)
Estoril (I) - Famalicão (I)
