FIA na iminência de cancelar GP do Bahrain e da Arábia Saudita devido ao conflito no Médio Oriente

Decisão final será tomada ainda este fim-de-semana.
A 'Sky Sports' avança esta sexta-feira que os Grandes Prémios de Fórmula 1 no Bahrain, agendado para abril, e na Arábia Saudita, marcado para o mesmo mês, estão na iminência de serem cancelados e retirados do calendário desta temporada devido ao conflito no Médio Oriente.
FIA na iminência de cancelar GP do Bahrain e da Arábia Saudita devido ao conflito no Médio OrienteAP
De acordo com a mesma fonte, a Fórmula 1 e a FIA estão preocupadas com a falta de segurança nos países acima mencionados e deverão, durante o fim-de-semana, anunciar a decisão final.