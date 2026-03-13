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FIA na iminência de cancelar GP do Bahrain e da Arábia Saudita devido ao conflito no Médio Oriente

Record 18:49
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Decisão final será tomada ainda este fim-de-semana.

A 'Sky Sports' avança esta sexta-feira que os Grandes Prémios de Fórmula 1 no Bahrain, agendado para abril, e na Arábia Saudita, marcado para o mesmo mês, estão na iminência de serem cancelados e retirados do calendário desta temporada devido ao conflito no Médio Oriente.

FIA na iminência de cancelar GP do Bahrain e da Arábia Saudita devido ao conflito no Médio Oriente
FIA na iminência de cancelar GP do Bahrain e da Arábia Saudita devido ao conflito no Médio Oriente AP

De acordo com a mesma fonte, a Fórmula 1 e a FIA estão preocupadas com a falta de segurança nos países acima mencionados e deverão, durante o fim-de-semana, anunciar a decisão final.

A presente temporada, que ainda só contou com uma corrida - na Austrália, que -, ficaria assim reduzida a 22 provas, uma vez que Bahrain e Arábia Saudita não teriam substituição.

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