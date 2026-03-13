Bodo/Glimt anuncia que contará com o apoio de mais de 2 mil adeptos em Alvalade

António Lobo Antunes. Os casamentos, as paixões e os flirts
Sónia Bento
Adversário do Sporting na Champions está a estagiar em Espanha.
A campanha do Bodo/Glimt na Champions está a deixar os adeptos noruegueses eufóricos. Após a vitória por 3-0 na passada terça-feira, na 1ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, o clube nórdico anunciou a venda de 2.636 bilhetes para o encontro da 2.ª mão, que será disputada no Estádio José Alvalade, a 17 de março, às 17h45.
A equipa orientada por Kjetil Knutsen encontra-se a estagiar no sul de Espanha e adiou o jogo com o Sarpsborg 08 de forma a poder preparar o duelo com os leões com mais tempo, tal como os bicampeões fizeram com o Tondela.