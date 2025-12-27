Sábado – Pense por si

27 de dezembro de 2025 às 11:48

Mourinho recorre a Hamilton para responder a Varandas: "Chegou atrasado nos últimos Mundiais de F1 mas ganhou 7 ou 8"

Na conferência de imprensa de antevisão ao Sp. Braga-Benfica (domingo, 18h00), José Mourinho respondeu - ainda que de forma breve - às mais recentes declarações de Frederico Varandas e aproveitou para fazer uma comparação entre as águias e... Lewis Hamilton.

