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Desporto

Rui Costa: "Portugal tem duas grandes marcas no surf: a Nazaré e o Capítulo Perfeito"

Carlos Torres
Carlos Torres 08:00

O criador e organizador da competição de ondas tubulares, fala do impacto do Capítulo Perfeito e da sua internacionalização (este ano vai decorrer na Indonésia e Moçambique). O evento de 2025 foi visto por 70 milhões de pessoas, mas ainda há margem para crescer.

O período de espera, entre 12 de janeiro e 12 de março, já expirou e o Capítulo Perefeito de 2026 ainda não aconteceu, pois não houve condições ideias para haver ondas perfeitas pelo menos durante oito horas consecutivas, um "critério essencial para cumprir o formato de um único dia e assegurar igualdade entre todos os surfistas", conforme revelou a organização. A prova, que reúne em Carcavelos os maiores especialistas mundiais em ondas tubulares, poderá acontecer até ao fim de março, ou, na pior das hipóteses, em novembro ou dezembro deste ano. Não se realizar é que está fora de questão, conforme garantiu à SÁBADO Rui Costa, criador e organizador da competição.

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