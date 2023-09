Jogador desconvocado da seleção por acusação de agressões à ex-namorada

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou esta segunda-feira a desconvocação do jogador do Manchester United Antony para jogos contra Bolívia e Peru devido à acusação de agressões à sua ex-namorada.







"Em função dos factos que vieram a público nesta segunda-feira (04/09), envolvendo o atacante Antony, do Manchester United, e que precisam ser apurados, e a fim de preservar a suposta vítima, o jogador, a Seleção Brasileira e a CBF, a entidade informa que o atleta está desconvocado da Seleção Brasileira", indicou a CBF, em comunicado.De acordo com a mesma nota, Gabriel Jesus, do Arsenal, foi convocado para substituir Antony nos jogos para as eliminatórias do Campeonato do Mundo de 2026.O portal de notícia UOL divulgou mensagens trocadas entre Antony e a DJ Gabriela Cavallin, a sua ex-namorada, onde se demonstra ameaças e intimidações pelo jogador brasileiro e ainda um pedido de "perdão" por agressões físicas feitas anteriormente. O UOL divulgou ainda fotografias vídeos, nos quais a DJ Gabriela Cavallin mostra ferimentos alegadamente causados pelo jogar de 23 anos do Manchester United.O jogador está a ser Investigado pela Polícia Civil de São Paulo e também em Inglaterra.Em junho, a DJ Gabriela Cavallin já tinha registado um Boletim de Ocorrência contra Antony por violência doméstica, ameaça e lesão corporal."A única coisa que ela quer é que, por tudo o que ela passou, que ele seja punido. Confio muito na apuração da Polícia Civil e aguardo que ele seja processado pelos crimes que cometeu" afirmou o advogado Daniel Bialski, que representa Gabriela, em declarações ao portal Ge, da Globo.O jogador reagiu às denuncias feitas pelo portal UOL escrevendo, nas suas redes sociais, que "as acusações e que a prova já produzida e as demais que serão produzidas" demonstram que é inocente das acusações feitas."Minha relação com a sra. Gabriela era tumultuada, com ofensas verbais de ambos os lados, mas jamais pratiquei qualquer agressão física", disse, acrescentando estar à "disposição das autoridades brasileiras para esclarecer o que for necessário" e que confia "que as investigações policiais em andamento demonstrarão a verdade sobre" a sua inocência.