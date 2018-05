Bruno de Carvalho pisou um risco vermelho que, desta vez, lhe retirou todos os apoios. O banqueiro angolano Álvaro Sobrinho, detentor de quase 30 por cento do capital da SAD através da Holdimo, vai exigir um rigoroso inquérito e todas as respostas que têm de ser dadas. José Maria Ricciardi alinha pelo mesmo tom e caminho e proclamou desde os primeiros instantes após as agressões aos jogadores em Alcochete, por parte de um grupo de 50 pessoas de cara tapada, que Bruno de Carvalho não tem condições para continuar.

A SÁBADO apurou que a Holdimo avançou, através do seu vice-presidente e administrador da SAD, Nuno Correia da Silva, com o pedido de inquérito aos acontecimentos mas espera, quase como toda a gente, que Bruno de Carvalho saia por sua iniciativa. Todas as fontes contactadas pela SÁBADO evidenciam o facto de os acontecimentos de terça-feira à tarde representarem a prova de que o clube não tem comando nem um processo de decisão racional.

Capa n.º 733

Foi uma tarde de terror para os futebolistas do Sporting. Pouco depois das 17h, 50 adeptos, com a cara tapada e vestuário ligado às claques, invadiram a Academia de Alcochete, armados com ferros, bastões, cintos e facas, entraram nas instalações onde estavam os jogadores, insultaram­-nos e agrediram-nos.Bas Dost foi o que ficou em pior estado, ao ser atingido com um bastão e atirado ao chão, ficando com uma ferida na cabeça e molestado nas pernas. O goleador da equipa (27 golos no campeonato) reagiu mais tarde às agressões, na publicação holandesa AD: "Não tenho palavras. Foi uma situação angustiante e estamos todos chocados. Isto é um drama para todos. Estou vazio." Além de Bas Dost, terão sido agredidos Misic, Acuña, Rui Patrício, William Carvalho, Battaglia e ainda o treinador Jorge Jesus e Raul José e Mário Monteiro, da equipa técnica.Os acontecimentos de terça-feira foram o culminar de uma semana de crise no Sporting. No dia anterior, logo após a reunião com Bruno de Carvalho, Jorge Jesus telefonou ao seu advogado, Miguel Henrique, dando-lhe conta do teor da mesma. Segundo informações recolhidas pela SÁBADO, Jesus terá relatado ter sido despedido verbalmente, e que lhe tinha sido comunicada a intenção de o suspender. Miguel Henrique, por sua vez, terá aconselhado o treinador a cumprir normalmente as suas funções até ser notificado formalmente de alguma medida. Só que, ainda a conversa estava a decorrer, e já vários órgãos de informação estavam a adiantar que Jesus tinha sido suspenso pela direcção leonina.Treinador e advogado combinaram que não iriam reagir, até porque a informação poderia ser uma ratoeira para isso mesmo, de forma a provocar um motivo para a instauração de um processo disciplinar com vista ao despedimento com justa causa, de modo a que o Sporting não tivesse que pagar os €7 milhões previstos no contrato.Com esta polémica, Bruno Carvalho pisou um risco vermelho que, desta vez, lhe retirou todos os apoios. O banqueiro angolano Álvaro Sobrinho, detentor de quase 30% do capital da SAD através da Holdimo, vai exigir um rigoroso inquérito e todas as respostas que têm de ser dadas. José Maria Ricciardi alinha pelo mesmo tom e proclamou desde os primeiros instantes após as agressões aos jogadores que Bruno de Carvalho não tem condições para continuar.