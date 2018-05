Jogadores do Sporting anunciaram que vão jogar a final da Taça de Portugal, em comunicado divulgado esta quarta-feira.O plantel leonino esteve reunido com o presidente do Sindicato de Jogadores, Joaquim Evangelista, durante quase três horas. Dessa reunião saiu este comunicado com a primeira reacção colectiva dos atletas que foram agredidos esta terça-feira.Os jogadores escrevem que "depois de ponderarem todos os acontecimentos recentes", os mesmos "impõem uma reflexão séria, calma e racional no que respeita às suas consequências e eventuais medidas a tomar por cada um de acordo com os termos e prazos legais".Os jogadores anunciam ainda não terem "condições anímicas e psicológicas" para retomarem os treinos, "de imediato".Os jogadores anunciam ainda que participarão no jogo da Taça de Portugal "porque a final da Taça de Portugal é uma festa do futebol português, o espelho do desporto nacional, no qual estão em causa todos os profissionais de futebol, o bom nome de Portugal e a dignidade das instituições do futebol".Os jogadores dizem ainda que vão jogar a partida "por respeito pelos sues colegas e pelo Clube Desportivo das Aves, e por todos os quantos amam e vivem o futebol, sem prejuízo das decisões que cada um tomará"."Os abaixos-assinados, jogadores profissionais ao serviço do Sporting Clube de Portugal, que constituem o plantel da equipa principal de futebol, depois de ponderarem todos os acontecimentos recentes, com particular destaque para os ocorridos ontem, na Academia do SCP, consideram que os mesmos são de enorme gravidade e impõem uma reflexão séria, calma e racional no que respeita às suas consequências e eventuais medidas a tomar por cada um de acordo com os termos e prazos legais.Sem embargo de os abaixo-assinados considerarem não ter condições anímicas e psicológicas para, de imediato, retomarem a sua actividade de uma forma normal, porque a final da Taça de Portugal é uma festa do futebol português, o espelho do desporto nacional, no qual estão em causa todos os profissionais de futebol, o bom nome de Portugal e a dignidade das instituições do futebol, e também por respeito pelos sues colegas e pelo Clube Desportivo das Aves, e por todos os quantos amam e vivem o futebol, sem prejuízo das decisões que cada um tomará, os abaixo-assinados honrarão a sua condição de profissionais, disputando o jogo da final da Taça de Portugal no dia 20 de Maio."