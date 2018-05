José Maria Ricciardi afirmou que a direcção do Sporting "não tem condições para continuar" após as agressões ocorridas esta terça-feira na Academia de Alcochete, centro de treinos do clube.

Em declarações à CMTV, o antigo membro do Conselho Leonino referiu ainda que estes incidentes foram permitidos com "total incúria pela administração da SAD" leonina.

No episódio, cerca de 50 adeptos de cara tapada invadiram o espaço onde decorria o treino do clube, agredindo vários membros do plantel leonino e da equipa técnica. Foram ainda atiradas tochas para dentro do balneário e as instalações ficaram parcialmente destruída.

Ricciardi foi um dos maiores apoiantes de Bruno de Carvalho na fase inicial do seu mandato mas o banqueiro demitiu-se no passado mês de Abril, ficando em rota de colisão com o presidente leonino.