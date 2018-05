Foi há cinco dias que o Sporting recebeu autorização dos accionistas para arrancar em breve com um empréstimo obrigacionista de 15 milhões de euros a uma taxa de juro de 6%. Este empréstimo faz parte de um pacote de emissões até 60 milhões de euros que a administração da SAD leonina ficou autorizada a fazer este ano para pagar emissões passadas e financiar a tesouraria do clube – e é uma das frentes que deverá ser mais afectada pela crise actual no Sporting, que junta actos de violência contra o plantel a suspeitas de corrupção.

Fontes financeiras ouvidas pela SÁBADO consideram difícil avançar a breve trecho como planeado com o empréstimo obrigacionista de 15 milhões de euros. Agora que o valor global do plantel está em risco – com notícias a darem como provável pedidos de rescisão com justa causa e pressão grande para sair do clube – existem ainda menos condições para pedir dinheiro ao mercado.

A CMVM confirmou esta terça-feira, de resto, que pediu esclarecimentos ao Sporting sobre os acontecimentos dos últimos dois dias. A ideia é perceber se a SAD terá de ser obrigada a dar explicações ao mercado sobre flutuações importantes no valor dos seus activos.

A degradação da relação entre o presidente Bruno de Carvalho e o plantel da equipa principal de futebol já tinha, de resto, levado a SAD a solicitar o adiamento do reembolso de uma emissão de 30 milhões de euros, de 25 de Maio para 26 de Novembro.

A par desta frente crucial para a obtenção de financiamento, o Sporting enfrenta os patrocinadores. Para já, a NOS, o principal patrocinador, limita-se a repudiar os incidentes em Alcochete, negando que vá rescindir o contrato (o jornal "O Jogo" escreveu hoje, sem detalhar, que a NOS estava a estudar uma rescisão). À SÁBADO, outro dos patrocinadores, a Caixa, preferiu não fazer comentários. A Superbock, citada pelo jornal Eco, também preferiu o silêncio.