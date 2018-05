garantindo que a equipa vai marcar presença na final no Jamor, este domingo, apesar dos "actos criminosos" desta terça-feira, em Alcochete e dizendo ainda: "O Sporting há muito tempo que fala na questão da violência e das claques. O que se passou aqui hoje [terça-feira] foi um acto criminoso. Vamos aguardar para ver quem são os agressores e tomar as nossas medidas".



"Já ouvi teorias mirabolantes... Uma teoria era de que este é o meu modus operandi, pois nas AG's não deixo falar quem fala mal de mim. O meu MO não é ver atletas e staff, a família que escolhi, a serem agredidos. Estamos a quatro dias da final, depois acaba a época, e que interesse teria o Sporting numa situação destas? ", questionou, acrescentando: "Estão a transformar isto num caso desportivo, quando é um caso de polícia".



"Foi chato ver os familiares dos jogadores ligarem preocupados. Do staff, os meus próprios pais, a minha mulher, as minhas filhas. As pessoas estão preocupadas. Felizmente, as coisas estão a correr dentro da normalidade e amanhã é um novo dia e temos de nos habituar que o crime faz parte do dia-a-dia", disse ainda o presidente.





Os 21 detidos pela GNR por suspeitas de ataque à Academia de Alcochete e agressões a jogadores e ao treinador do Sporting, Jorge Jesus, vºao ser presentes, esta quarta-feira, a um juiz de instrução. Os homens são suspeitos de vários crimes.Foi por volta das 17h da tarde que começou um dos períodos mais negros da história do Sporting. Um grupo de 50 adeptos, identificados pelas autoridades como pertencendo ao grupo organizado, juntou-se em manada junto da Academia de Alcochete, de cara tapada e armada com objectos do dia-a-dia, como barras de ferro e cintos, tal e qual como em Gangs de Nova Iorque. Não era uma batalha campal, nem um ajuste de contas entre gangues rivais. Eram apoiantes de um clube a atacar os que anteriormente aplaudiram.Não só jogadores foram agredidos. Treinador, restante equipa técnica e o departamento médico da equipa A de futebol, todos foram alvos de agressões físicas. A imagem de Bas Dost e dos seis pontos que levou na cabeça depois de ter sido agredido com um cinto foi vista por milhares de pessoas, difundida dezenas de vezes pela comunicação social.Durante alguns minutos, os futebolistas e técnicos presentes na Academia foram fechados dentro do balneário e "agredidos à vez com chapadas e cabeçadas". "Quem abria a boca apanhava. Também ameaçaram as famílias", contam os presentes, citados pelo jornal Expresso.Jorge Jesus terá sido um dos primeiros a sofrer agressões. Uma cabeçada e um golpe com o cinto, relatam. Depois seguiram-se Acuña, Battaglia, William, Rui Patrício e Bas Dost, este último com maior gravidade. Dost teve de levar seis pontos na cabeça. Os golpes ter-lhe-ão sido infligidos quando o avançado ia em socorro do treinador Jorge Jesus.O clube repudiou oficialmente os acontecimentos e garantiu que a equipa vai encarar o jogo de domingo com normalidade. Os advogados dos jogadores procuram encontrar formas de proteger os seus clientes, ponderando mesmo a hipótese de apresentarem queixa-crime contra Bruno de Carvalho, acusando o presidente dos leões de ser o responsável moral destas agressões, na sequência das suas atitudes e palavras contra Jesus e os jogadores, em entrevistas, publicações no Facebook e declarações nas redes sociais.Não só jogadores foram ameaçados: a comunicação social também. Estavam em Alcochete para saber o que aconteceria depois da reunião "terramoto" em que Bruno de Carvalho terá ameaçado Jesus com um despedimento. Foram deparados com um grupo de adeptos que os impediu de filmarem enquanto entravam na Academia para agredir os jogadores. Caso filmassem, poderiam sofrer consequências.Tão rápido como chegaram, fugiram os agressores de Alcochete. Ainda antes das autoridades chegarem ao local.Depois das autoridades vieram Bruno de Carvalho e André Geraldes, presidente do Sporting e gerente da equipa, respectivamente. Receberam uma reacção fria por parte dos futebolistas. Desta vez a mensagem não foi transmitida pelas redes sociais, mas foi de novo colectiva. Os jornais desta quarta-feira avançam que o plantel pode avançar para uma rescisão colectiva de contrato de trabalho com justa causa. É o culminar de semanas de tensão entre atletas e presidente.A tensão começou depois da publicação do presidente na noite do jogo contra o Atlético de Madrid (2-0, para os colchoneros) em que Bruno de Carvalho criticou, nomeando, a prestação dos jogadores. Depois veio uma posição conjunta dos jogadores, divulgada através do Instagram. Os jogadores não se reviam na publicação de BdC. Depois veio a suspensão: "meninos amuados" do SCP sabiam da sua suspensão através de uma publicação privada de Bruno de Carvalho. A suspensão foi levantada, Jesus pôs-se do lado dos atletas. Vieram depois as críticas do pai do presidente através do Facebook, o comentário do treinador, uma entrevista ao Expresso em que Bruno de Carvalho criticava, carregado de ironia, o treinador. Esta segunda houve a tal reunião. E depois as agressões.Esta não é a primeira vez, em tempos recentes, que se fala de tentativas de agressão a jogadores do Sporting. No jogo contra o Benfica, Rui Patrício foi alvo de tochas atiradas para trás da sua baliza. O guarda-redes e William Carvalho foram ameaçados numa garagem em Alvalade. E antes, os jogadores acusaram Bruno de Carvalho de ter trocado mensagens com membros da Juve Leo para que este preparasse agressões contra os atletas. Bruno de Carvalho desmentiu as acusações.A Juventude Leonina mostrou-se orgulhosa com as tochas atiradas com Rui Patrício, com o líder da claque, Mustafa, a partilhar um vídeo nas redes sociais acompanhado da frase: "No passado sábado viveu-se em Alvalade, aquilo que foi o maior festival pirotécnico já alguma visto em Portugal, contra muitas vozes, a Juventude Leonina, mais uma vez mostrou o porquê de ser a maior, melhor e mais antiga claque nacional".Esta segunda-feira, antes das agressões, o mesmo Mustafa partilhava nas redes sociais uma mensagem dirigida aos jogadores sportinguistas, depois da derrota contra o Marítimo que ditou o afastamento da Champions e a perda de dezenas milhões de euros. "VÃO GOZAR COM O C******! ISTO PASSA TODOS OS LIMITES... PALHAÇOS ... RESPEITEM A CAMISOLA!", pode ler-se na mensagem partilhada pelo líder da claque organizada de apoio ao Sporting. Esta mensagem surgiu no dia antes das agressões aos jogadores na Academia de Alcochete. Esta manhã, num comunicado, a Juventude Leonina afirmou repudiar as agressões à equipa e demarcou-se da mesma.O Sporting reagiu também nas redes sociais, repudiando a invasão à academia de Alcochete, sublinhando que não pode "pactuar com actos de vandalismo e agressão a atletas, treinadores e staff" da equipa de futebol. "O Sporting não é isto, o Sporting não pode ser isto", pode ler-se na curta declaração.Bruno de Carvalho foi também ao canal do clube comentar o assunto