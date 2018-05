Jogadores do Sporting querem jogar a final da Taça de Portugal

Os atletas estiveram com o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol e mostraram reticências quanto à sua permanência no clube.

Os jogadores do Sporting estiveram com o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol e terão declarado o seu interesse em entrar em campo no Jamor e conquistar a Taça de Portugal.



No entanto, vários jogadores entendem que não estão reunidas condições para continuar em Alvalade depois de tudo o que aconteceu, até por não saberem se o cenário de terror que se viveu ontem se pode repetir, avança o jornal Observador.

Terá sido este o tema que esteve em discussão na reunião com o Sindicato.

A Antena 1 apurou ainda que recusam voltar a treinar na Academia de Alcochete, até ao jogo de domingo, dia da final.