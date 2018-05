Rogério Alves, nome que foi já, por diversas vezes, apontado como potencial candidato à presidência do Sporting, dará uma entrevista esta noite, na RTP3, a Vítor Gonçalves.

No comunicado enviado pela estação pública a anunciar a entrevista pode ler-se: "agressões a jogadores e técnicos lançam dúvidas sobre o futuro do Clube".



Em declarações à Sic Notícias esta terça-feira, Rogério Alves tinha referido que estaria em choque com o que aconteceu durante essa tarde, em Alcochete, e que é necessário esclarecer o que aconteceu e tentar ganhar a Taça de Portugal no próximo domingo.