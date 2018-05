O presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting já está no Multisos de Alvalade para discutir o futuro do Sporting com outros elementos da AG, no seguimento dos acontecimentos desta ter-afeira em Alcochete e das buscas feitas na SAD motivadas pelo operação "Cash Ball". A informação está a ser avançada pelo Record.

Marta Soares e o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, ficaram com uma relação "tensa" depois dos comentários do presidente do clube no Facebook, depois do jogo do Sporting com o Atlético de Madrid.