André Geraldes vai passar a noite na PJ do Porto

Director de futebol dos "leões" e os outros três suspeitos do esquema de corrupção já chegaram à cidade Invicta.

O director de futebol do Sporting, André Geraldesm e os outros três suspeitos de um alegado esquema de corrupção que envolve o Sporting já chegaram às instalações da Polícia Judiciária onde vão passar a noite. Os quatros são suspeitos da presumível prática dos crimes de corrupção activa no desporto.



Segundo avança a CMTV os outros três detidos são Gonçalo Rodrigues, funcionário do gabinete de apoio ao atleta do clube, e Paulo Silva e João Gonçalves, ambos empresários, acusados de serem parte activa no esquema de corrupção em jogos de andebol.