Direcção de Bruno de Carvalho vai divulgar acta da reunião dos órgãos sociais

Lendo esse documento os sócios ficaram a saber tudo, mas mesmo tudo, sem qualquer reserva sobre o que ali se passou, pois para a direção do Sporting os sócios serão sempre o património mais importante do clube e têm total direito à total transparência da informação nos pontos relevantes da vida do clube", disse aos jornalistas.

A direcção de Bruno de Carvalho vai divulgar a acta da reunião dos órgãos sociais do Sporting realizada esta quinta-feira. A informação foi revelada numa conferência de imprensa do porta-voz do presidente dos "leões", Fernando Correia, em Avalade. "Foi ainda anunciado que a direcção vai promover três sessões de esclarecimento para sócios do Sporting, com as quotas regularizadas. domingo, às 10h00, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa; a segunda acontece no dia 30 de Maio às 19h00 em Faro; a terceira está marcada para o Porto e tem lugar às 19h00 de 1 de Junho.

"É desejo do presidente do Sporting e do restante Conselho Directivo que essas sessões decorram com total normalidade, que sejam amplamente participadas e que sirvam exclusivamente para que os sócios possam esclarecer, sem qualquer constrangimento todas as dúvidas que possam ter", acrescentou Fernando Correia.

Na sequência destes acontecimentos, os elementos da Mesa da Assembleia Geral, a maioria dos membros do Conselho Fiscal e parte da direcção apresentaram a sua demissão, defendendo que Bruno de Carvalho não tinha condições para permanecer no cargo. De seguida realizaram-se duas reuniões entre a Mesa e membros do Conselho Fiscal com o Conselho Directivo, que culminaram com a decisão anunciada por Jaime Marta Soares. A crise que se vive no Sporting iniciou-se no dia 15 de Maio, quando cerca de 40 alegados adeptos encapuzados invadiram a Academia do Sporting, em Alcochete, e agrediram alguns jogadores e elementos da equipa técnica, incluindo Jorge Jesus. A GNR deteve 23 dos atacantes, que ficaram em prisão preventiva depois de terem sido ouvidos no tribunal de instrução criminal do Barreiro.Paralelamente, no âmbito de uma investigação do Ministério Público sobre alegados actos de tentativa de viciação de resultados em jogos de andebol e futebol, tendo como objectivo o favorecimento do Sporting, foram constituídos sete arguidos, incluindo o 'team manager' do clube, André Geraldes.Na sequência destes acontecimentos, os elementos da Mesa da Assembleia Geral, a maioria dos membros do Conselho Fiscal e parte da direcção apresentaram a sua demissão, defendendo que Bruno de Carvalho não tinha condições para permanecer no cargo. De seguida realizaram-se duas reuniões entre a Mesa e membros do Conselho Fiscal com o Conselho Directivo, que culminaram com a decisão anunciada por Jaime Marta Soares.

Na quinta-feira, o presidente demissionário da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, Jaime Marta Soares, anunciou a realização de uma reunião magna de destituição dos órgãos sociais do clube para 23 de Junho.Após uma reunião entre os órgãos demissionários, Mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal, e o Conselho Directivo, Bruno de Carvalho defendeu que o pedido está cheio de irregularidades e que pondera impugnar a assembleia-geral destituinte.