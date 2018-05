A relação entre o Sporting e Jorge Jesus pode estar perto do fim - e a decisão já terá sido comunicada ao novo director geral do futebol dos "leões", Augusto Inácio. Segundo o Diário de Notícias, o treinador foi contactado pelo dirigente com o objectivo de esclarecer qual a disponibilidade de JJ para se manter no cargo.A resposta de Jesus, avança a mesma fonte, terá sido clara: o técnico considera que não existem condições para se manter à frente da equipa sénior de futebol, depois das agressões aos jogadores e staff em Alcochete, e que a sua saída não está relacionada com a permanência ou não do presidente, Bruno de Carvalho, na liderança do clube.Jesus estará agora a aguardar uma reunião com a SAD "leonina" para chegar a um acordo e rescindir contrato. O DN assegura que o treinador pretende sair de Alvalade de forma amigável e está disponível para negociar os termos da rescisão.A crise "leonina" precipitou-se no dia 15 de Maio, quando dezenas de alegados adeptos encapuzados invadiram a Academia do Sporting, em Alcochete, e agrediram alguns jogadores e elementos da equipa técnica, incluindo Jorge Jesus. A GNR deteve 23 dos atacantes, que ficaram em prisão preventiva depois de terem sido ouvidos no tribunal de instrução criminal do Barreiro.Os "leões" perderam a final da Taça de Portugal para o Desportivo de Aves, menos de uma semana depois do episódio de terror vivido na Academia. Em três temporadas vestido à Sporting, Jesus conquistou uma Supertaça e uma Taça da Liga.