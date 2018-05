O Sporting garante que vai levar o processo "até às últimas consequências" na defesa dos seus funcionários, "vítimas de um ataque que profundamente se lamenta e que, mais uma vez, se repudia".

O Sporting anunciou, esta sexta-feira, que requereu a sua constituição como assistente no processo instaurado na sequência da invasão das instalações da Academia em Alcochete, no passado dia 15 de Maio, em que foram agredidos jogadores, elementos da equipa técnica e vários membros do staff. Segundo as investigações, o grupo de 40 elementos era constituído por membros da claque dos "leões" Juventude Leonina.



"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que já requereu a sua constituição como assistente no processo criminal instaurado na sequência da invasão das instalações da Academia Sporting de Alcochete e consequentes agressões a vários funcionários, no passado dia 15 de Maio", refere o clube em comunicado.



"A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD levará este processo até às últimas consequências na defesa dos seus funcionários, vítimas de um ataque que profundamente se lamenta e que, mais uma vez, se repudia, bem como do seu património", lê-se ainda no comunicado. O clube recorda ainda que "logo na madrugada seguinte aos acontecimentos, a Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD apresentou, junto do Destacamento Territorial do Montijo da Guarda Nacional Republicana, a devida participação tendo em vista a instauração de processo criminal para apuramento de responsabilidades".



No dia das agressões, a GNR deteve 23 dos atacantes, que ficaram em prisão preventiva por decisão do juiz de instrução criminal do Tribunal do Barreiro.