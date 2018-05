O sistema de videovigilância da Academia do Sporting, em Alcochete terá sofrido uma falha precisamente no momento em que cerca de 50 adeptos de cara tapada invadiram o edifício, a 15 de Maio, agredindo jogadores e equipa técnica.

Nos momentos que sucederam ao ataque à Academia, a equipa do Núcleo de Investigação Criminal da GNR - que se deslocou ao local – tentou observar as imagens captadas pelo sistema de videovigilância "para confirmação e apuramento dos factos ocorridos" Porém, de acordo com informações do processo, às quais o Observador teve acesso, o director de segurança "verificou que este se encontrava inoperacional, impossibilitando a visualização das imagens requeridas".

O responsável pelo sistema de videovigilância explicou ainda que as câmaras tinham acesso físico na Academia mas podiam ser controladas remotamente a partir das instalações do estádio José Alvalade, em Lisboa, segundo o auto da GNR. Na altura, o segurança contactou a equipa informática do estádio, que o informou de que tinha sido detectada uma anomalia no sistema às 17h18, mostrando-se disponível para a deslocação ao espaço para resolver o problema.

No entanto, as imagens apenas foram entregues 12 horas após a entrada dos suspeitos no espaço, por volta das 05h00 do dia seguinte, já depois da equipa da GNR que trata da recolha de provas digitais se ter prontificado a ir buscar as mesmas à Academia. A GNR, através do Observador, revela que após "o visionamento e a extracção de fotogramas das imagens apreendidas foi possível confirmar a veracidade dos factos denunciados e participados".

Foram então analisados cerca de 40 fotogramas com a identificação dos indivíduos, mostrando a entrada dos adeptos na Academia de Alcochete e, depois, na zona de acesso aos balneários. O que ficou por gravar terá sido a saída dos adeptos – segundo as testemunhas, terá sido uma retirada repentina, com indivíduos a correrem para os carros estacionados no exterior e a saltarem vedações.

Essa situação terá sido contestada pelos advogados de 23 arguidos detidos durante os interrogatórios judiciais, questionando também a veracidade das fotografias apresentadas dos suspeitos logo após a sua detenção pela GNR de Alcochete.

O grupo de adeptos terá invadido as instalações da Academia do Sporting por volta das 17h, sendo que a primeira ligação feita para o posto da GNR aconteceu seis minutos depois. Pelas 17h15 houve uma nova chamada do chefe de segurança da Academia para o comandante da GNR, reportando que "um grupo de indivíduos encapuzados já se encontrava no interior das instalações" e inclusive teria "ameaçado, coagido e agredido fisicamente jogadores e elementos da equipa técnica", de acordo com o processo.

A informação não seria nova, uma vez que os seguranças das instalações já saberiam do ataque de adeptos na Academia de Alcochete momentos antes de esta acontecer. No entanto, estaria apenas um membro da equipa de segurança privada na portaria quando os indivíduos invadiram o espaço.